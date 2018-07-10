Хороший курс. Рубль может укрепиться к доллару до конца года

Рубль значительно недооценен, и к концу года его курс может окрепнуть до значений 60 рублей за доллар, сообщил журналистам экономист, экс-глава Deutsche Bank России и основатель Matrix Capital Павел Теплухин на пресс-брифинге 10 июля.

По его словам, сейчас рублевая стоимость нефти марки Urals является максимальной за всю историю наблюдений. «У нас произошло странное событие — нефть отвязалась от рубля и показала самую высокую стоимость в рублевом выражении. Такой дорогой нефть не была даже при $100 за баррель. Это позволяет накапливать бюджет фантастическими темпами», — отмечает Теплухин.

В текущей экономической ситуации и при нынешней цене на нефть, но в отсутствие антироссийских санкций справедливая стоимость рубля составляет 35 рублей за доллар, а с учетом санкционного режима — 45 рублей за доллар, считает финансист. Курс национальной валюты, установленный ЦБ на 11 июля, составляет 62,4 рубля за доллар.

«Нельзя не замечать роли Минфина в этом процессе (ослабления рубля) — это крупнейший покупатель валюты, который пополняет резервный фонд. Такой повышенный спрос на иностранную валюту приводит к сегодняшнему курсу», — объясняет несоответствие Теплухин.

Он выделяет краткосрочные сезонные факторы, влияющие на рубль в настоящее время. «Во-первых, это 5 млн болельщиков, которые приехали с большими деньгами и создают определенный спрос на российский рубль. Во-вторых, начало выплаты дивидендов — это обратная ситуация, так как дивиденды значительны, и эти деньги вывозятся за границу, конвертируются обратно в валюту. В-третьих, отпуска. Традиционно в это время у нас повышается спрос на валюту. Это приводит к тому, что у нас тот курс, который мы сегодня видим», — перечисляет Теплухин.

По его мнению, на рынке есть долгосрочная тенденция к укреплению рубля. «Сейчас три сезонных фактора оказывают влияние на рубль, однако возвращение к базовому сценарию стоит ожидать в сентябре. Мы ждем, что рубль будет сильнее 60 рублей за доллар к концу года», — заключил Теплухин.

В недавнем обзоре Минэкономразвития был озвучен прогноз, согласно которому курс рубля останется вблизи текущих уровней до конца 2018 года (62-63 рубля за доллар). При этом средний курс российской валюты в этом году составит 60,8 рубля. В 2019-2021 годах рубль будет торговаться в коридоре 63-64 рубля за доллар, а к 2022 году его курс составит 66,3 рубля за доллар, прогнозирует МЭР.

«На горизонте до 2024 года по мере исчерпания влияния стимулирующего бюджетного импульса в США и нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ ожидается постепенное ослабление доллара США относительно евро, что также скажется на динамике курсов валют развивающихся стран», — подчеркивалось в обзоре ведомства.

МЭР также ожидает снижения средней цены на нефть марки Urals (основой товар российского экспорта) в 2019 году до $63,4 за баррель, в 2020 году — до $59,7 за баррель, в 2024 году — до $53,5 за баррель. В 2018 году средняя стоимость барреля Urals, по прогнозу МЭР, составит $69,3 за баррель.