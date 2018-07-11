В России сократилось число безработных

Количество безработных граждан в России с 27 июня по 4 июля сократилось на 1,3% и составило 701 тыс., сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Минтруда.
Наибольшее снижение численности безработных отмечено в Волгоградской, Омской, Тюменской, Воронежской, Сахалинской областях, республиках Саха (Якутия) , Крым, Башкортостан, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Алтайском крае.
Повышение уровня безработицы зафиксировано в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Севастополе, Иркутской, Ленинградской, Калининградской, Костромской, Вологодской областях, Пермском крае.
Ранее в Росстате рассказали об уровне безработицы в России.
Также «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о сокращении числа безработных.