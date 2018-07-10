Банк России намерен повысить коэффициенты риска по потребительским кредитам

Центробанк РФ планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита. Соответствующие изменения предполагается внести в инструкцию Банка России № 180-И «Об обязательных нормативах банков».

Как поясняют в пресс-службе ЦБ, данное решение принимается для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, а с другой — не увеличивать закредитованность населения и при этом повысить устойчивость финансовой системы в целом.

Так, для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10—15% предлагается установить коэффициент риска 130% (на текущий момент — 100%); со значением 15—20% — коэффициент риска 150% (на текущий момент — 110%); со значением 20—25% — коэффициент риска 180% (на текущий момент — 120%); со значением 25—30% — коэффициент риска 200% (на текущий момент — 140%).

Продуктовый виджет

Требования будут распространяться на банки с универсальной и базовой лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 сентября 2018 года.

Необходимость внесения изменений вызвана ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, отмечают в Центробанке. По данным на 1 июня 2018 года, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 15,7%. Приведенные к годовому выражению среднемесячные темпы прироста ссудной задолженности за март — май 2018 года с устранением сезонности составляют 17,8%. Имеющиеся предварительные данные II квартала 2018 года свидетельствуют о наличии тенденции к дальнейшему ускорению роста.

Кредитная активность ряда крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, констатируют в ЦБ, заключая, что это приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года. «Рост ссудной задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе — мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой», — предупреждает регулятор.

Департамент банковского регулирования ЦБ ждет предложений и замечаний к проекту изменений до 12 июля 2018 года.