Почему ЦБ ужесточает регулирование потребительских кредитов

Проект указания опубликован на сайте ЦБ. Планируется пересмотреть шкалу коэффициентов риска по потребкредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК).

Решение принимается для того, чтобы обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков и не увеличивать закредитованность населения, говорится в справке к документу. Чем выше ПСК, тем сильнее поднимутся коэффициенты риска (в частности, для ссуд с ПСК 25-30 процентов коэффициент увеличится с нынешних 140 до 200 процентов). Новая шкала будет применяться для кредитов, выданных после 1 сентября 2018 года.

ЦБ в справке приводит данные, говорящие об ускорении кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредитования, ускоряется также и прирост ссудной задолженности. С 1 мая Банк России уже поднимал коэффициенты риска с похожей аргументацией.

Повторное ужесточение связано с тем, что принятые меры не способствовали достижению желаемого эффекта на рынке потребкредитования, говорит замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова . Повышенные коэффициенты помогут охладить рынок, но долгосрочность эффекта будет зависеть от темпов роста экономики и динамики реальных доходов населения, считает она.

Рост коэффициентов риска может дать банкам повод повысить ставки по потребкредитам

Рост коэффициентов может дать банкам повод увеличить ставки по потребкредитам, но, скорее всего, банки начнут с других мер, полагает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее мнению, это может быть ужесточение требований к потенциальным заемщикам (может повлечь снижение одобренных заявок) и снижение одобряемых сумм кредитов. Сильнее всего решение ЦБ повлияет на бизнес крупных розничных банков, говорит Щурихина.