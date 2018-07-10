Ещё
Почему ЦБ ужесточает регулирование потребительских кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему ЦБ ужесточает регулирование потребительских кредитов 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Проект указания опубликован на сайте ЦБ. Планируется пересмотреть шкалу коэффициентов риска по потребкредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК).
Решение принимается для того, чтобы обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков и не увеличивать закредитованность населения, говорится в справке к документу. Чем выше ПСК, тем сильнее поднимутся коэффициенты риска (в частности, для ссуд с ПСК 25-30 процентов коэффициент увеличится с нынешних 140 до 200 процентов). Новая шкала будет применяться для кредитов, выданных после 1 сентября 2018 года.
ЦБ в справке приводит данные, говорящие об ускорении кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредитования, ускоряется также и прирост ссудной задолженности. С 1 мая Банк России уже поднимал коэффициенты риска с похожей аргументацией.
Повторное ужесточение связано с тем, что принятые меры не способствовали достижению желаемого эффекта на рынке потребкредитования, говорит замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. Повышенные коэффициенты помогут охладить рынок, но долгосрочность эффекта будет зависеть от темпов роста экономики и динамики реальных доходов населения, считает она.
Рост коэффициентов риска может дать банкам повод повысить ставки по потребкредитам
Рост коэффициентов может дать банкам повод увеличить ставки по потребкредитам, но, скорее всего, банки начнут с других мер, полагает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее мнению, это может быть ужесточение требований к потенциальным заемщикам (может повлечь снижение одобренных заявок) и снижение одобряемых сумм кредитов. Сильнее всего решение ЦБ повлияет на бизнес крупных розничных банков, говорит Щурихина.
Российская Газета: последние новости
"Искусство торговой войны": чем Китай ответит на торговые провокации США Профицит торгового баланса России вырос более чем на 42 процента Положительные отзывы на законопроект о пенсиях дали более 60 регионов
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Украина создает школу детей для «уничтожения» России91
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России94
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение