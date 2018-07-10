Цены на топливо в Нижнем Новгороде остаются на уровне прошлого месяца

Средние цены на бензин и дизельное топливо в Нижнем Новгороде за прошедший месяц не изменились. Об этом сообщил руководитель регионального управления федеральной антимонопольной службы России Михаил Теодорович на пресс-конференции 10 июля.

Напомним, резкий скачок цен на бензин был отмечен в мае текущего года. Однако, в начале июля Государственная дума приняла пакет поправок для стабилизации ситуации на топливном рынке. В частности, были снижены акцизы. Как отметил Теодорович, на оптовом рынке цены на бензин уже пошли вниз.

«Есть некий временной лаг между переменами на оптовом и розничном рынках. Если бензин куплен по дорогой цене, то продавать его дешевле невыгодно. Розничный рынок может придти в соответствие с оптовыми примерно через полтора — два месяца. Это зависит от разных факторов — сезона, потребностей, объемов сбыта», — пояснил Теодорович

Он также отметил, что с марта наблюдался рост цен на бензин и дизельное топливо на оптовом и мелкооптовом рынке. Уже к концу апреля маржинальность по всем видам горючего достигла 5%.

«Данный показатель не может обеспечить устойчивое существование рынка. Он может выживать, но не развиваться. К этому особенно чувствительны мелкие продавцы. Таким образом, произошедшее повышение цен стало закономерным процессом. Но сейчас правительство приняло необходимые меры регулирования, и мы видим, что снижение составляет примерно 3 — 4 рубля», — сказал Михаил Теодорович.

В настоящее время в Нижнем Новгороде литр АИ-92 в среднем стоит 41,11 рублей за литр, АИ-95 — 43,94 рубля, дизельное топливо — 43,51 рубль, как и в прошлом месяце.

Говоря о перспективах топливного рынка, Михаил Теодорович отметил, что снижение цен на бензин на нижегородских заправках может произойти уже в этом году, хотя ситуация зависит от множество различных факторов.

«Прогнозировать это невозможно. Можно лишь сказать, что цена будет меняться. Вероятность ее снижения существенно выше, чем риск того, что она будет подниматься», — отметил руководитель УФАС

Напомним, овощи и фрукты резко подорожали в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018.