Чубайс сравнил стратаперов с дайверами без акваланга

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что деятельность технологического предпринимателя сравнима с дайвингом по подводным пещерам без акваланга и инструктора. Об этом он заявил в ходе лекции на международной промышленной выставки «Иннопром».

«Есть такая история, называется подводная спелеонтология. Особенность ее состоит в том, что часть водной поверности все таки выходит на воздух, а часть нет. Вы, каждый раз ныряя из одной ниши в другую, предполагаете, что там впереди наверное будет воздух, а может его и не быть. Это все хорошо, когда вы с аквалангом и инструктором, а стартапер в этом смысле делает то, что никто никогда не делал. Это и есть подводная спелеонтология без акваланга и инструктора», 00 сказал Чубайс на лекции в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге , трансляция которой ведется на сайте «Роснано».

По его словам, окупаемость стартапа наступает гораздо позже необходимости инвестировать в него.

«В реальной жизни не все дошли (до успешного результата. — RNS), это очень жесткая история: это невыполненные финансовые обязательства, это личная неудача, и так далее. Серьезный стартапер — это человек, который хотя бы раз пять обанкротился. С таким человеком уже можно начинать разговаривать всерьез», — добавил он.