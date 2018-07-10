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Чубайс сравнил стратаперов с дайверами без акваланга
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Чубайс сравнил стратаперов с дайверами без акваланга 

Rambler News Service 30 минут назад
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что деятельность технологического предпринимателя сравнима с дайвингом по подводным пещерам без акваланга и инструктора. Об этом он заявил в ходе лекции на международной промышленной выставки «Иннопром».
«Есть такая история, называется подводная спелеонтология. Особенность ее состоит в том, что часть водной поверности все таки выходит на воздух, а часть нет. Вы, каждый раз ныряя из одной ниши в другую, предполагаете, что там впереди наверное будет воздух, а может его и не быть. Это все хорошо, когда вы с аквалангом и инструктором, а стартапер в этом смысле делает то, что никто никогда не делал. Это и есть подводная спелеонтология без акваланга и инструктора», 00 сказал Чубайс на лекции в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, трансляция которой ведется на сайте «Роснано».
По его словам, окупаемость стартапа наступает гораздо позже необходимости инвестировать в него.
«В реальной жизни не все дошли (до успешного результата. — RNS), это очень жесткая история: это невыполненные финансовые обязательства, это личная неудача, и так далее. Серьезный стартапер — это человек, который хотя бы раз пять обанкротился. С таким человеком уже можно начинать разговаривать всерьез», — добавил он.
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