Ещё
Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали ряд проектов федеральных законов, включая законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», передает РИА «Новости».
За документ проголосовало 14 депутатов севастопольского парламента.
Указанный законопроект в середине июня в Госдуму внесло российское правительство. Он предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроектом предусмотрено поэтапное увеличение возраста, по достижении которого будет назначена страховая пенсия по старости.
Переходный период предлагается провести с 2019 по 2034 год, ежегодно увеличивая пенсионный возраст на 1 год. В настоящее время российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
Газета.Ru: последние новости
США решили ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд Минздрав поддержал введение акцизов на парфюм и косметику Глава Минтруда заверил, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Украина создает школу детей для «уничтожения» России91
Порошенко назвал «самый большой страх» России94
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение