Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу

Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали ряд проектов федеральных законов, включая законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», передает РИА «Новости»

За документ проголосовало 14 депутатов севастопольского парламента.

Указанный законопроект в середине июня в Госдуму внесло российское правительство . Он предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроектом предусмотрено поэтапное увеличение возраста, по достижении которого будет назначена страховая пенсия по старости.

Переходный период предлагается провести с 2019 по 2034 год, ежегодно увеличивая пенсионный возраст на 1 год. В настоящее время российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.