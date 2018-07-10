Норвежцы подтолкнули нефть

Норвежские нефтяники вышли на забастовку из-за размера оплаты труда. В ней участвуют 670 человек, работающих на 11 объектах на континентальном шельфе — сервисных судах, добывающих и морских буровых платформах. Стачка началась после того, как назначенный государством посредник не смог достичь компромисса между профсоюзом работников нефтегазовой отрасли SAFE и ассоциацией работодателей.

Если к 15 июля требования бастующих нефтяников не будут выполнены, к ним присоединяться ещё 900 коллег. Всё это может отразиться на графике бурения нефтяных скважин и объёмах добычи углеводородов на нескольких месторождениях, в частности, на североморском «Кнарр», оператором которой является дочерняя компания британской Shell

Запланированные переговоры между сторонами должны были длиться два дня, но они оказались прерваны менее чем через минуту, сообщает Bloomberg . В ассоциации работодателей требования нефтяников считают неоправданными и завышенными. В них видят прямую угрозу для отрасли, которая может понести большие репутационные и экономические потери. Лидеры профсоюзов, в свою очередь, убеждены: нефтяные компании, представляемые Норвежской ассоциацией нефти и газа, пользуются трудной ситуацией на рынке, чтобы разрушить давно сложившуюся в стране модель стабильного повышения зарплат вне зависимости от экономических колебаний.

Global Look Press/Danita Delimont/Danita Delimont Stock Photograph

В 2015 году норвежские нефтяники уже столкнулись с ухудшением условий оплаты труда: их зарплаты были проиндексированы в среднем на 2,5% против 3,3% годом ранее. В ближайшие месяцы из-за низких (по сравнению с уровнем 2014 года) цен на нефть компании могут урезать зарплаты работникам до 22% в отдельных случаях. За последние два года зарплатный фонд сократился на 15 млрд крон ($1,8 млрд). Предыдущая масштабная забастовка в 2012 году, когда часть сотрудников сектора протестовала в течение 16 дней, обернулась для Норвегии сокращением объёма нефтедобычи на 13% и природного газа на 4%. Сейчас ситуация складывается достаточно тревожная, политики заявляют о начале «полномасштабного экономического кризиса». Положение в отрасли тяжелее, чем во время кризиса 2008–2009 годов. Падение доходов нефтяного сектора, который обеспечивает около 25% ВВП Норвегии, уже привело к необходимости использования средств знаменитого суверенного фонда впервые за 20-летний срок его существования.

Крупнейший внутриевропейский экспортёр

На долю Норвегии приходится около 2% мирового экспорта нефти, и основная часть остаётся в Западной Европе. Фактически, это единственный крупный внутриевропейский поставщик. Страна оставляет себе только 20% объёмов добываемой нефти, остальное экспортирует: в Великобританию (27%), Нидерланды (17%), Германию (8,5%), Швецию (5,4%), Францию (5,1%). Между тем добыча нефти и конденсата в Норвегии продолжает снижаться: в годовом выражении она рухнула на 11,6%. Основные причины — истощение месторождений, ремонтные работы и технические проблемы. Напомним, нефть в королевстве добывается на шельфе в крайне тяжёлых условиях — более суровых, чем в России в целом. Поэтому себестоимость её примерно в 1,5 раза выше. Для сравнения: Норвегия, с населением чуть больше 5 млн человек, экспортирует нефти 119 баррелей в год на каждого её жителя, Россия, с населением 147 млн, — около 20 баррелей в год на человека.

В этом году в Норвегии к забастовкам прибегал не только нефтегазовый сектор. В апреле акции протеста устраивали работники сферы обслуживания, торговых профсоюзов, отелей и ресторанов. Недовольство своей зарплатой выражали и госслужащие.

Взорвать нефтяной рынок такие забастовки вряд ли смогут, но усилить рост цен на нефть — вполне. Сейчас активно растет спрос, а предложение за ним не успевает. Даже наращивание объемов добычи в Саудовской Аравии не компенсируют необходимого количества нефти. Скорее, с учетом забастовки стоимость нефти сможет достичь $80-81 за баррель. Вряд ли нефтяное производство в Норвегии остановится. Власти предпримут все меры, чтобы не допустить этого.