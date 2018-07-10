Нижегородские магазины подняли цены на мясо и рыбу в период ЧМ-2018

Цены на мясо и рыбу в нижегородских магазинах выросли в период проведения чемпионата мира по футболу. За месяц данная продукция подорожала на 2 — 5%. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского управления федеральной антимонопольной службы России Тамара Григорян на пресс-конференции 10 июля.

В частности, цены на баранину повысились почти на 2%, на мороженую рыбу — на 0,88%. Наиболее ощутимо подорожало мясо птицы. Цены на курицу увеличились на 5,74%. Если месяц назад килограмм в среднем стоил около 114 рублей, то сейчас — больше 120 рублей. Куриная грудка подорожала почти на 4% — со 166 до 172,5 рублей за килограмм.

Не изменились только цены на говядину. В настоящее время килограмм этого мяса стоит в среднем 324,95 рублей, как и месяц назад.

Напомним, в Нижнем Новгороде подешевела бакалейная продукция.