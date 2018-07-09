Минтруд пообещал резкий рост продолжительности жизни российских мужчин 

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин оправдал законопроект о повышении пенсионного возраста тем, что продолжительность жизни российских мужчин увеличится к 2030 году на 16-17 лет.
«Если говорить о продолжительности жизни мужчин, с 2000 года, когда мы начали набирать обороты, набирать темпы продолжительности жизни как мужчин, так и женщин. Если сравнивать этот показатель с тем, который мы достигнем к 2030 году, продолжительность жизни мужчин увеличится на 16-17 лет», — заявил Топилин в Общественной палате России на «нулевых слушаниях» законопроекта об изменении пенсионного законодательства.
По словам Топилина, продолжительность жизни мужчин уже увеличилась на 8 лет по сравнению со статистикой начала века. Министр считает, что в связи с этим следует повышать и стаж, и возраст, которые требуются для выхода на пенсию, сообщает «Интерфакс».
Согласно информации СМИ со ссылкой на отчет Министерства здравоохранения, на апрель 2018 года средняя продолжительность жизни мужчин составляла 67,5 лет.
Напомним, что правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.