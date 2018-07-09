Минтруд пообещал резкий рост продолжительности жизни российских мужчин

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин оправдал законопроект о повышении пенсионного возраста тем, что продолжительность жизни российских мужчин увеличится к 2030 году на 16-17 лет.

«Если говорить о продолжительности жизни мужчин, с 2000 года, когда мы начали набирать обороты, набирать темпы продолжительности жизни как мужчин, так и женщин. Если сравнивать этот показатель с тем, который мы достигнем к 2030 году, продолжительность жизни мужчин увеличится на 16-17 лет», — заявил Топилин в Общественной палате России на «нулевых слушаниях» законопроекта об изменении пенсионного законодательства.

По словам Топилина, продолжительность жизни мужчин уже увеличилась на 8 лет по сравнению со статистикой начала века. Министр считает, что в связи с этим следует повышать и стаж, и возраст, которые требуются для выхода на пенсию, сообщает «Интерфакс»

Согласно информации СМИ со ссылкой на отчет Министерства здравоохранения, на апрель 2018 года средняя продолжительность жизни мужчин составляла 67,5 лет.