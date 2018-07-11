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Аукционы ОФЗ: ждем премию по длинным бумагам
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Аукционы ОФЗ: ждем премию по длинным бумагам 

Прайм 11 июля 2018
Фото: Прайм
На сегодняшних аукционах Минфин решил предложить как среднесрочные 6-летние ОФЗ 26223 (YTM 7,56%), так и длинные 16-летние ОФЗ 26225 (YTM 7,84%) номиналом 20 млрд руб. каждый. Такой объем предложения выглядит высоким в сравнении с предшествующими аукционами. По-видимому, произошедшее за минувшую неделю снижение доходностей вдоль всей кривой ОФЗ (на 4-13 б.п.) побудило Минфин выйти на рынок с длинными бумагами и увеличить объем предложения. Учитывая ухудшившийся внешний фон, мы считаем длинные бумаги на текущих уровнях дорогими, интерес для участия в аукционах по 26225 может быть связан лишь с получением премии (15 б.п.). Размещение среднесрочных бумаг мы также ожидаем с премией к рынку (5-10 б.п.).
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