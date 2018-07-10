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Регионам хотят запретить понижать налог на прибыль
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Регионам хотят запретить понижать налог на прибыль 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: dp.ru
Минфин РФ предложил запретить регионам устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций, чтобы снизить риски после отмены контроля за трансфертным ценообразованием. Ограничение предлагается ввести сроком на пять лет. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.
По его словам, регионы все же будут иметь право понижать ставку: в случае инвестиционного вычета, в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития. Во всех остальных случаях контроль будет отменен.
Контроль за трансфертным образованием был введен в России в 2012 году. Тогда ФНС поручили контролировать цены сделок между компаниями внутри холдингов, которые могли существенно отличаться от рыночных цен.
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