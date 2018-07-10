Доллар восстанавливается после падения на прошлой неделе 

Investing.com − В последнее время доллар находился под давлением, по итогам прошлой недели он продемонстрировал снижение как в парах с основными валютами, так и в парах с валютами блока emerging markets. Сегодня же индекс доллара растет, на момент публикации он поднялся на 0,3% до отметки 94,10.
Пара евро/доллар, тем временем, коснулась минимума на отметке 1,1706, преодоление поддержки на уровне 1,1700 откроет путь к отметке 11680. Ослаблению евро способствует то, что в Германии и еврозоне снизился индекс настроений в деловой среде. Вчера давление на евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Новотны о том, что ставки в еврозоне сохранятся неизменными до конца лета, как и отмечал глава ЕЦБ Драги на последней пресс-конференции.
На этом фоне рубль немного подешевел к доллару после вчерашнего роста и при этом укрепился против евро. На момент публикации курс евро к рублю составлял 73,26 (-0,2%), а пара доллар/рубль торговалась на уровне 62,58 (+0,1%), хотя ранее в ходе сессии рубль отправил американскую валюту ниже отметки 62,40 впервые с середины июня. Исполнение бюджетного правила не дает отечественной валюте укрепиться более существенно на фоне растущих цен на нефть: фьючерсы на Brent близки к отметке $79 за баррель, в котировках сохраняется высокая геополитическая премия, рынок опасается перебоев в поставках из разных стран.
Возвращаясь к динамике доллара, напомним, что основным поводом для его недавнего ослабления выступила опубликованная в пятницу статистика по рынку труда в США, в частности, более слабый рост заработной платы и повышение уровня безработицы. На этой неделе на динамику доллара может оказать влияние статистика по инфляции в США за июнь и протокол заседания ЕЦБ. Оба этих события ожидаются в четверг.
«Американская инфляция, как ожидается, не преподнесет сюрприза и продолжит умеренный рост (+0,2% м/м). В то время как протокол заседания ЕЦБ, который обычно не удивляет рынки, на этот раз вызовет повышенное внимание инвесторов после заявлений представителей европейского регулятора о том, что рынки недооценивают сроки повышения ставок в 2019 году. В итоге сигналы от ЕЦБ могут ослабить позиции доллара США», — пишет Денис Давыдов из Nordea.
Не стоит забывать и о противоречиях в торговых отношениях между США и КНР. Напомним, что на прошлой неделе вступили в действие обоюдные пошлины США и КНР: каждая сторона ввела тарифы на сумму $34 млрд В последние два дня пауза в обмене торговыми угрозами между США и Китаем немного подогрела спрос на рисковые активы, однако любой негатив на этом фронте может убедить трейдеров вернуться в «безопасную гавань», отмечают аналитики.
Собственно, негатив уже появился: Китай заявил, что с завтрашнего дня значительно увеличивает «антидемпинговые ставки» на американские продукты из оптоволокна. С существующих 4,7-18,6% пошлины вырастут до 33,3-78,2%. Хотя действующие антидемпинговые тарифы также применяются к ЕС, новые тарифные ставки, по-видимому, ориентированы только на США. «Если это не явное ужесточение торговой риторики, то я не знаю, что это такое», — отметил Джастин Лоу, аналитик ForexLive.
И, наконец, напомним, что 16 июля состоится встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, риторика которой может внести некоторые коррективы в торги. Комментарии относительно ядерной сделки Ирана, а также Северной Кореи, скорее всего, будут иметь большее значение для глобальных рынков, а любые возможные намеки на послабление санкций против России поднимут спрос на российские активы.