Доллар восстанавливается после падения на прошлой неделе

Investing.com − В последнее время доллар находился под давлением, по итогам прошлой недели он продемонстрировал снижение как в парах с основными валютами, так и в парах с валютами блока emerging markets. Сегодня же индекс доллара растет, на момент публикации он поднялся на 0,3% до отметки 94,10.

Пара евро/доллар, тем временем, коснулась минимума на отметке 1,1706, преодоление поддержки на уровне 1,1700 откроет путь к отметке 11680. Ослаблению евро способствует то, что в Германии и еврозоне снизился индекс настроений в деловой среде. Вчера давление на евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Новотны о том, что ставки в еврозоне сохранятся неизменными до конца лета, как и отмечал глава ЕЦБ Драги на последней пресс-конференции.

На этом фоне рубль немного подешевел к доллару после вчерашнего роста и при этом укрепился против евро. На момент публикации курс евро к рублю составлял 73,26 (-0,2%), а пара доллар/рубль торговалась на уровне 62,58 (+0,1%), хотя ранее в ходе сессии рубль отправил американскую валюту ниже отметки 62,40 впервые с середины июня. Исполнение бюджетного правила не дает отечественной валюте укрепиться более существенно на фоне растущих цен на нефть: фьючерсы на Brent близки к отметке $79 за баррель, в котировках сохраняется высокая геополитическая премия, рынок опасается перебоев в поставках из разных стран.

Возвращаясь к динамике доллара, напомним, что основным поводом для его недавнего ослабления выступила опубликованная в пятницу статистика по рынку труда в США , в частности, более слабый рост заработной платы и повышение уровня безработицы. На этой неделе на динамику доллара может оказать влияние статистика по инфляции в США за июнь и протокол заседания ЕЦБ. Оба этих события ожидаются в четверг.

«Американская инфляция, как ожидается, не преподнесет сюрприза и продолжит умеренный рост (+0,2% м/м). В то время как протокол заседания ЕЦБ, который обычно не удивляет рынки, на этот раз вызовет повышенное внимание инвесторов после заявлений представителей европейского регулятора о том, что рынки недооценивают сроки повышения ставок в 2019 году. В итоге сигналы от ЕЦБ могут ослабить позиции доллара США», — пишет Денис Давыдов из Nordea.

Не стоит забывать и о противоречиях в торговых отношениях между США и КНР . Напомним, что на прошлой неделе вступили в действие обоюдные пошлины США и КНР: каждая сторона ввела тарифы на сумму $34 млрд В последние два дня пауза в обмене торговыми угрозами между США и Китаем немного подогрела спрос на рисковые активы, однако любой негатив на этом фронте может убедить трейдеров вернуться в «безопасную гавань», отмечают аналитики.