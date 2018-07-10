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В УФАС Нижегородской области рассказали, когда цены на бензин снизятся
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В УФАС Нижегородской области рассказали, когда цены на бензин снизятся 

nn.ru 12 часов назад
Фото: nn.ru
На начало июля на заправках в Нижегородской области установлены такие средние цены на бензин: АИ-92 — 41,11 рублей за литр, АИ-95 — 43,94 рубля за литр, ДТ — 43,51 рубль за литр.
Госдума приняла пакет поправок для стабилизации цен на горючее, согласно которым акциз на бензин и дизель в этом году снизится. Законодательный документ предполагает снижение цен приблизительно на 31%. Пока нижегородские автомобилисты снижения цен на заправках не заметили. При этом в УФАС Нижегородской области отметили снижение оптовых цен на 3–4 рубля за литр. Как поясняет руководитель антимонопольного органа Михаил Теодорович, должно пройти время между переменами на оптовом рынке и розничном.
— Если топливо куплено по высокой оптовой цене, то по той же высокой цене оно продается в розницу. Продавать его дешевле — не выгодно и вызывает вопросы у налоговых органов, — поясняет он. — Само топливо достигает пистолета на заправке через 1,5 — 2,5 месяца. Это зависит от сезона, потребности, объема сбыта. С марта мы видели стремительный рост цены на опте и мелком опте. Сейчас мы видим снижение цен на опте после мер правительства почти на 10%.
По мнению Михаила Теодоровича, через пару месяцев это дешевое топливо достигнет пистолетов на бензозаправках в регионе.
— Например, сейчас дизель у «Лукойла» в рознице продается по 43,50 рубля, а оптовая цена — 39,50 рублей. Это хороший знак. Значит, через пару месяцев топливо, купленное по этой цене, достанется нам. Сначала цена стабилизируется, а потом может даже пойдет вниз. На наш взгляд, среднерыночная цена будет стабильна и вероятность ее снижения выше, чем ее роста.
Ранее NN.RU рассказывал, что в УФАС предсказывали еще один скачок цен на бензин — после 1 июля. А также, что цена АИ-92 в Нижнем Новгороде преодолела отметку в 40 рублей за литр.
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