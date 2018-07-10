Сильный сосед: как заработать на экспорте товаров в Китай

Согласно статистике 2017 года, объем несырьевого неэнергетического экспорта России составил $133,7 млрд Основными товарами экспорта традиционно стали металлы и их продукция (27%), машины и оборудование (21%), химические товары (18%), продукты сельского хозяйства и продовольствие (15%), драгоценные камни и металлы (5%)

В стратегии развития на 2018-2024 годы особое внимание уделяется перспективам российской продукции на рынках развивающихся стран Азии. В том числе Китай Индия и некоторые страны юго-восточной Азии в которых темпы роста ВВП будут самыми высокими. Между тем, основная часть российского экспорта до сих пор сосредоточена на традиционных рынках Европы и Ближнего Востока. В случае с Китаем российский бизнес подчас действует слишком осторожно.

Чем интересен китайский рынок

Прямо сейчас Китай представляет наибольший интерес для российских производителей в силу нескольких причин. Во-первых, это гигантский рынок с населением 1 млрд 390 млн человек, среди которых 902 млн формируют наиболее платежеспособную возрастную группу от 16 до 59 лет. Доля городского населения в этом году достигла 813 млн человек — это 58% населения страны.

Во-вторых, удобное географическое соседство с Китаем позволяет поставлять туда российские товары максимально быстро. В-третьих, китайская сторона сама заинтересована в бизнес-партнерах из России.

Экономика Китая на протяжении многих лет сохраняла высокие темпы роста, вслед за ней стремительно развивался потребительский рынок. Его потенциал уже давно успели оценить западные компании. В крупных городах Китая на полках магазинов можно повсюду обнаружить французские, чилийские и испанские вина, бельгийский шоколад, немецкое пиво, новозеландский мед, бразильское мясо, итальянские макаронные изделия и так далее.

Предложение пришло за спросом: численность населения всего трех китайских городов, Гуанчжоу Шанхая и Пекина, превышает 59 млн человек. В этом году средний уровень заработной платы в Гуанчжоу составил 4811 юаней ($763), в Шанхае 6378 юаней ($1012), в Пекине 6906 юаней ($1096).

Китайцы выбирают импортное

Академия общественных наук КНР провела соцопрос в крупных городах Китая и выяснила: 55% потребителей не доверяют качеству китайских продуктов. Плохая экология, гипертрофированное стремление локальных производителей к выгоде и отсутствие достаточного уровня контроля со стороны властей привели к серии громких скандалов, связанных с обнаруженными в продуктах китайского производства химикатами. Из-за этого средний класс предпочитает импортные товары — причем не только продукты питания, но и бытовую химию, детские товары, косметику, парфюмерию и технику.

На протяжении пяти-семи лет западные компании ведут активное продвижение своих брендов на китайском рынке. Продукцию продают преимущественно в мегаполисах — их в Китае называют «городами первого уровня». К ним относят Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Здесь зафиксирован самый глубокий уровень проникновения западной культуры.

Привычка к западным товарам — важный фактор, так как многие европейские продукты здесь изначально не употребляли. Такие товары появились в стране всего несколько лет назад.

Несмотря на то, что цены на товары импортного производства в несколько раз выше китайских аналогов, вещи из-за рубежа пользуются стабильно высоким спросом. По заказу нескольких российских компаний мы провели серию маркетинговых исследований китайского рынка. В результате выяснилось: в Китае российские товары могут быть дешевле европейских, при этом репутация зарубежной продукции высокого качества может сохраниться.

Многие российские производители уже оценили перспективы китайского рынка и начали активное продвижение своих брендов в Китае. Экспортом в КНР занимаются «Русский Холод», «Макфа» , «Фрутоняня», «Сплат» и другие. В целом, цифры таможенной статистики КНР говорят об увеличении поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в Китайза последний годна 4,3% до $1,65 млн, в том числе алкоголя и напитков на 45,6%, а продуктов питания на 218,2%.

Тем не менее, процент присутствия российской продукции на китайском рынке все еще ничтожно мал. Российскую продукцию почти невозможно найти в магазинах даже крупных городов; исключение составляют жилые районы, где проживает русская диаспора. Товары из России в основном представлены в двух трех провинциях неподалеку от российско-китайской границы.

Зачастую ввоз на приграничные территории осуществляется через частных перевозчиков без уплаты таможенных пошлин. Товары из России также продают в интернете и на рынках.

Чтобы конкурировать на рынке КНР с западными компаниями, необходимо открывать компанию в Китае, регистрировать бренд и нанять местный персонал. Для китайцев будет важна возможность обсудить возможное партнерство на китайском языке и убедиться в серьезности намерений иностранца. Возможно, российский бизнес отпугивает сложность этого процесса.

Русская еда в Китае

Объемы поставок из России в Китай семян, плодов, лекарственных растений и зерна выросли на 13,9% до 470 800 тонн, масложировой продукции на 170,4% до 223 000 тонн, также рост наблюдается в поставках изделий из зерна хлебных злаков на 32,4%. Это неудивительно: интенсивное развитие промышленности Китая, урбанизация земель, нехватка рабочей силы в сельских районах и загрязнение рек привели к существенным проблемам местной сельскохозяйственной отрасли.

Пока эти проблемы не решены, дефицит восполняется за счет импорта. По данным министерства торговли КНР, с января по ноябрь 2017 года объемы ввоза сельскохозяйственной продукции в Китай составили $113,8 млрд, увеличившись на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По экспорту замороженной рыбы, рапсового и соевого масла Россия вошла в тройку лидеров. Объемы поставок сельскохозяйственной продукции российского производства будет расти.

Сравнение объемов импорта замороженной рыбы, рапсового и соевого масла в Китай с января по ноябрь 2017 года

Тип товара

Страна-импортер

Объем поставок в Китай, тонн

Деньги, заработанные на экспорте

Рапсовое масло

1. Канада

624 211 $509,4 млн Рапсовое масло

2. Австралия

38 807 $37,85 млн Рапсовое масло

3. Россия

17 293 $14,68 млн Замороженная рыба

1. Россия

930 830 $1,15 млрд

Замороженная рыба

2. США 340 899 $779,47 млн Замороженная рыба

3. Норвегия

159 593 $362,46 млн Соевое масло

1. Бразилия

338 849 $267,9 млн Соевое масло

2. Россия

103 321 $87,6 млн Соевое масло

3. США 83 007 $70,2 млн Машиностроение и химия

Машиностроение и комплектующие — одно из ключевых направлений российского несырьевого экспорта в Китай. В список входят бытовая техника, автопром, железнодорожная техника, станки и производственное оборудование, торговое оборудование, аттракционы, оборудование для атомных электростанций (АЭС).

Данные китайской таможенной статистики говорят об увеличении объемов поставок машинно-технических изделий из России в Китай на 29% до $882,6 млн Экспорт летательных аппаратов увеличился на 33,9% до $143,6 млн, энергетического оборудования на 8% до $421,9 млн, оптических приборов и медицинского оборудования на 51,1% до $194,5 млн, электрических машин выросли на 130,2% до $126,8 млн Несмотря на развитую промышленность, в отдельных областях Китаю до сих пор не хватает собственных технологий, поэтому местным компаниям приходится импортировать комплектующие и некоторые виды оборудования из соседних стран: Тайваня, Японии США , России и других. Чтобы сделать свою продукцию конкурентноспособной, китайцы создают совместные предприятия на территории КНР и за рубежом.

Рост спроса на химическую продукцию, резиновые изделия, каучук и удобрения российского производства будет расти. С октября 2016 по октябрь 2017 года экспорт России в Китай составил $1,05 млрд, в том числе 61% удобрений и 29% органических химических соединений.

Для российских поставщиков Китай оказался на третьем месте по объемам поставок после Украины Бразилии ; всего в КНР экспортировали 3,4 млн тонн продукции. Наряду с импорт-экспортными поставками также развивается сотрудничество в сфере создания совместных химических производств на территории России и Китая.

Как России увеличить экспорт

В марте 2018 года президент России Владимир Путин озвучил цель: увеличить объем несырьевого экспорта вдвое к 2025 году. На первый взгляд, цель звучит излишне оптимистично. Для этого потребуется не только наращивание традиционных направлений экспорта, но и создание принципиально новых. В сотрудничестве с Китаем это возможно.

Дело в том, что Китай исторически относится к России как к другу, а к друзьям здесь отношение особое. Прожив в Китае много лет, я обратил внимание на то, как местные жители умеют держаться вместе, поддерживают друг друга в бизнесе и в повседневной жизни.

Один знакомый мне бизнесмен тратит половину своего времени, помогая своим друзьям и знакомым перебраться из деревни в город. Так он формирует вокруг себя команду союзников, который в дальнейшем будут помогать ему (и друг другу) зарабатывать еще больше денег.

В китайской политике работает похожий принцип. Здесь уверены: с сильным соседом можно противостоять любому вызову. Прямо сейчас китайцы воспринимают Россию скорее как часть Европы и не верят в полный разворот страны на Восток. При этом в КНР хотят воспользоваться возможностями для усиления бизнес-связей.

Чтобы это желание превратилось в реальный бизнес, российским компаниям необходимо пройти свою часть пути — взять инициативу в свои руки и двигаться на китайский рынок. Здесь еще достаточно много свободных ниш. Но с каждой неделей число таких ниш стремительно сокращается.

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