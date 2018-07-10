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Китайский миллиардер предупредил о двух «бомбах» в экономике страны
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Китайский миллиардер предупредил о двух «бомбах» в экономике страны 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Китайский миллиардер Чжан Баоцюань заявил, что в стране сейчас есть две «бомбы», одна из которых — это пузырь на рынке недвижимости, а другая — местные долги, и взрыв любой из этих «бомб» будет разрушительным для китайской экономики. Об этом сообщает iFeng.
Фото: EPA/WU HONG
"Лично я считаю, что с точки зрения данных по недвижимости в Китае в 2009 году, это должен быть поворотный момент для рынка недвижимости Китая, но я чувствую, что нет никакого поворота, — сказал Чжан Баоцюань. — Уровень обеспечения частным жильем в Китае достиг 120% в 2009 году… в то время как уровень обеспечения частным жильем в мире составляет менее 60%". "В Китае не хватает инвестиционных инструментов, поэтому люди рассматривают недвижимость как твердую валюту", — отметил миллиардер. Десять лет назад «недвижимость была важным двигателем нашего экономического развития», сказал Чжан Баоцюань: «Она была двигателем многих отраслей и оказала большое влияние на ВВП каждого города. Самое главное, она стала важным источником доходов местных бюджетов. Очень важным справочным показателем для прогнозирования будущей платежеспособности местных властей являются данные о продажах земли, которые также являются основным источником бюджетных поступлений». "В последние 10 лет мы защищали интересы отрасли, — сказал он. — Сегодня я лично считаю, что ни одна экономика не существует изолированно, и ни одна отрасль не изолирована. Сфера недвижимости, особенно наша торговая палата, должна смотреть на Китай в целом с макроэкономической точки зрения… У китайцев был самый низкий коэффициент задолженности в мире более десяти лет назад. Какова нынешняя ситуация? Китайцы имеют один из самых высоких показателей личного долга в мире, потому что все деньги в недвижимости". "Я думаю, что сейчас у Китая есть две «бомбы замедленного действия», одна из которых — пузырь на рынке недвижимости, и есть «бомба» местного долга. Я считаю, что Китаю нужно подумать о том, как предотвратить разрыв пузыря на рынке недвижимости. Это должно быть одним из наших стратегических приоритетов", — заявил Чжан Баоцюань.
Ссылки по теме
Китайцы продолжают надувать «пузыри» недвижимости Китай усилит регулирование рынка недвижимости Си призвал к сокращению долга местных властей в КНР «Две сегодняшние бомбы в Китае, я думаю, должны быть обезврежены, любой взрыв может привести к тому, что результаты реформ и открытия экономики на протяжении стольких лет могут серьезно пострадать», — добавил он. На рынке жилья в Китае наблюдался почти двухлетний бум, что дало экономике существенный импульс, но вызвало опасения по поводу возникновения «пузырей». Правительство принимает решительные меры с конца 2016 года, чтобы сократить спекулятивные покупки. Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам ежегодной Центральной конференции по экономической работе в декабре лидеры Китая заявили, что предложение заемных средств должно поддерживать покупки недвижимости для проживания и строго пресекать спекуляции. В ноябре Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что страна усилит финансовое регулирование и примет жесткие меры для борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости, чтобы стабилизировать цены и предотвратить появление «пузырей». Китай также пообещал усовершенствовать управление земельным рынком и предотвратить случаи завышения цен на землю, которые подталкивают вверх цены на недвижимость.
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