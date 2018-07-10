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Отмечается замедление снижения цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае
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Отмечается замедление снижения цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — За неделю, закончившуюся 8 июля, отмечалось замедление снижения цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае по мере того, как цены на овощи стабилизировались. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник Министерством коммерции КНР.
Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию снизился на 0,1 процента за прошлую неделю, в то время как в предшествующую неделю данное падение составило 0,8 процента. Индекс цен на средства производства упал на 0,5 процента.
Средние оптовые цены на 30 видов овощей выросли на 0,3 процента, в то время как неделю ранее они упали на 2,7 процента.
Оптовая цена на свинину выросла на 0,7 процента по сравнению с предыдущей неделей. Цена на говядину выросла на 0,4 процента, а на баранину — на 0,1 процента. В то время как оптовая цена на яйца упала на 1,2 процента.
Продукты питания составляют около 1/3 индекса потребительских цен Китая.
В июне в Китае индекс потребительских цен /CPI/ — основной показатель инфляции — вырос на 1,9 проц. по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило во вторник
Государственное статистическое управление /ГСУ/ КНР. -0-
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