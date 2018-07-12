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Рубль корректируется вверх к доллару и евро на попытках отскока нефти
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Рубль корректируется вверх к доллару и евро на попытках отскока нефти 

Прайм 6 часов назад
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль днем умеренно повышался к доллару и евро на фоне попыток рынка нефти прийти в себя после провала накануне более чем на 6%, в район 73 долларов за баррель, говорят трейдеры.
Рублевая цена барреля «черного золота» после вчерашнего коррекционного падения остается в районе 4,6 тысяч рублей после недавних попыток обновить рекорды за несколько лет в районе 5 тысяч рублей, отмечают эксперты.
Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 17.37 мск снижался на 26 копеек — до 62,10 рубля, курс евро — на 33 копейки и равнялся 72,51 рубля.
РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПРОТИВ НЕФТИ
Российская валюта днем корректировалась вверх против доллара и евро на фоне попыток рынка нефти найти дно и оттолкнуться вверх после вчерашнего провала в район 73 долларов за баррель — более чем на 6%.
Страхи роста добычи в Ливии, США и Саудовской Аравии отошли на второй план, и сегодня участники рынка «черного золота» пытаются отыгрывать оценки Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что ОПЕК в июне сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 1,41 миллиона баррелей в сутки, выполнив венское соглашение на 120% после 158% месяцем ранее.
Впочем, МЭА отмечает, что это самый низкий показатель выполнения сделки ОПЕК+ с ноября прошлого года.
Между тем, рубль продолжает демонстрировать низкую корреляцию с динамикой нефтяных котировок. Он как не рос вместе с нефтью против доллара, так и не падает стремительно вместе с ней. В итоге сейчас валюта РФ несколько укрепилась против «черного золота», отмечают эксперты.
Так, рублевая цена марки Brent после недавних попыток обновить рекордные за несколько лет высоты в районе 5 тысяч рублей за баррель скатилась и стабилизируется ниже 4,6 тысячи. Доллар и евро днем снижались к рублю на 0,4% каждый.
ПРОГНОЗЫ
Падение цен на нефть было чрезмерным, и котировки восстановятся до 76 долларов за баррель с текущих уровней, оценивает Том Левинсон из компании «Сбербанк КИБ».
"Российские экспортеры продают иностранную валюту в преддверии дивидендных выплат, а нерезиденты покупают рубли для участия в аукционах Минфина по продаже ОФЗ. На фоне восстановления глобальных рынков курс рубля к доллару может укрепиться до 62", — добавил он.
Раскорреляция рубля и нефти материализуется на наших глазах, рассуждает Владимир Рожанковский из компании «Международный финансовый центр».
"Несмотря на вчерашнее падение нефти, рубль продолжает торговаться с удивительной стабильностью. Наиболее вероятной причиной улучшения настроения у российской валюты можно назвать неожиданное восстановление интереса нерезидентов к российским высокодоходным долговым инструментам. Вероятно, без рекламной помощи от Мундиаля и тут дело не обошлось", — добавил
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