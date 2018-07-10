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Рубль днем стабилизировался к доллару и растет к евро на дорогой нефти
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Рубль днем стабилизировался к доллару и растет к евро на дорогой нефти 

Прайм 54 минуты назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник стабилизировался по отношению к доллару и повышается — к евро на фоне закрепления рынка нефти выше 79 долларов за баррель, говорят трейдеры.
Впрочем, замедленная реакция рубля на укрепление нефти толкает рублевую цену барреля «черного золота» в район рекордных за несколько лет 5 тысяч рублей, отмечают эксперты.
Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 14.43 мск повышался на 3 копейки, до 62,52 рубля, курс евро снижался на 26 копейки и равнялся 73,19 рубля.
РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ ЗА НЕФТЬЮ
Российская валюта днем стабилизировалась против доллара и умеренно росла к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе ниже уровня 1,17 доллара.
Попытки возврата рынка нефти в район психологически значимого уровня 80 долларов за баррель поддерживают курс российской валюты.
Опасения по поводу сокращения поставок на мировой рынок поддерживают цену этого сырья. Так, рабочие норвежских нефтегазовых морских буровых установок позднее во вторник начнут забастовку из-за провала переговоров с руководством об условиях оплаты труда. Ожидается, что забастовка скажется на объемах нефтедобычи как минимум на месторождении Knarr, принадлежащем компании Royal Dutch Shell.
В то же врем, рубль опять излишне слабо реагирует на попытки котировок нефти вернуться на психологически значимый уровень 80 долларов за баррель. Этот рост происходит быстрее, чем повышение рубля, а иногда рубль и вовсе падает.
В итоге рублевая цена марки Brent закрепляется на отметке 4,95 тысячи рублей за баррель, а доллар и евро днем разнонаправленно менялись к рублю в пределах 0,35%.
ПРОГНОЗЫ
Аналитики продолжают видеть возможность сохранения комфортно высоких цен на нефть в ближайшие кварталы — 78-80 долларов за баррель марки Brent до конца 2018 года, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.
Для курса рубля подобный расклад означает если и не возможности для укрепления (в силу действия «бюджетного правила»), то надежду на отсутствие негативных шоков, по крайней мере, со стороны нефтяного рынка, добавил он.
После пробоя долларом вниз минимума прошлой недели — около 62,58 рубля — можно ожидать продолжения нисходящей динамики доллара, рассуждает Анастасия Игнатенко из ГК «Телетрейд».
"Пока — в район 61,50-61,60 рубля. Локально пока всё складывается в пользу роста российской валюты", — уточнила она.
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