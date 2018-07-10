Нелегальных коллекторов накажут 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений недегальными коллекторами, не включенными в госреестр.
Действующее законодательство позволяет привлечь к административной ответственности так называемых "серых" коллекторов, — лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по возврату просроченной задолженности, но не включенных в соответствующий государственный реестр. При этом основной проблемой для привлечения виновных к административной ответственности является сбор доказательств.
Законопроект, внесенный правительством РФ, предусматривает возможность проведения административного расследования до направления дела в суд, если выявлены нарушения прав и законных интересов физлиц при возврате долгов
Это позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде, пояснял ранее кабмин.
Помимо этого, изменения позволят снизить количество отмененных или прекращенных дел по административным правонарушениям и создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения, сообщило РИА "Новости".