Нелегальных коллекторов накажут

Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений недегальными коллекторами, не включенными в госреестр.

Действующее законодательство позволяет привлечь к административной ответственности так называемых "серых" коллекторов, — лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по возврату просроченной задолженности, но не включенных в соответствующий государственный реестр. При этом основной проблемой для привлечения виновных к административной ответственности является сбор доказательств.

Законопроект, внесенный правительством РФ , предусматривает возможность проведения административного расследования до направления дела в суд, если выявлены нарушения прав и законных интересов физлиц при возврате долгов

Это позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде, пояснял ранее кабмин.