Минздрав сообщил о снижении смертности от отравления алкоголем

Смертность от отравления алкоголем в России снизилась с 10,6 человек на 100 тысяч населения в 2012 году до 8,4 человека в 2017 году, снижение произошло благодаря распространению ЕГАИС на розничные продажи алкоголя, запрету продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции, а также снижению максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Следует отметить, что благодаря ранее принятым мерам (распространение ЕГАИС на розничные продажи алкогольной продукции, запрет продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции, снижение максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств) смертность от алкогольных отравлений в России снизилась с 10,6 в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Однако для сохранения позитивной динамики требуется реализация новых антиалкогольных мер», — говорится в сообщении.