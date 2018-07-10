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Минздрав сообщил о снижении смертности от отравления алкоголем
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Минздрав сообщил о снижении смертности от отравления алкоголем 

Rambler News Service 14 часов назад
Смертность от отравления алкоголем в России снизилась с 10,6 человек на 100 тысяч населения в 2012 году до 8,4 человека в 2017 году, снижение произошло благодаря распространению ЕГАИС на розничные продажи алкоголя, запрету продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции, а также снижению максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Следует отметить, что благодаря ранее принятым мерам (распространение ЕГАИС на розничные продажи алкогольной продукции, запрет продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции, снижение максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств) смертность от алкогольных отравлений в России снизилась с 10,6 в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Однако для сохранения позитивной динамики требуется реализация новых антиалкогольных мер», — говорится в сообщении.
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