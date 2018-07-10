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Смутные ожидания чего-то там. Эксперт развеял опасения рынка о росте цен на нефть
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Смутные ожидания чего-то там. Эксперт развеял опасения рынка о росте цен на нефть 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики в эфире НСН рассказал о ситуации с добычей и экспорте нефти в Ливии, Иране и США.
Нефть эталонных марок на азиатских торгах во вторник, 10 июля, продолжает подъем. Баррель марки Brent подорожала до $78,54, передает RT. Инвесторы реагируют на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана. Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США. Так, по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал о причинах и возможных последствиях сокращения поставок из Ливии и Ирана.
«Прогнозировать, в данном случае я не возьмусь. Инвестор существо пугливое и, к огромному сожалению, реагирует чаще не на реальные производственные показатели, а на смутные ожидания чего-там. Поэтому из реальных показателей видно сокращение в той же Ливии. Это происходит, скажем прямо, не первый год. Тут нужно сказать спасибо, как странам ЕС, так и США, которые помогли местным непонятным людям скинуть, безусловно, страшного и кровавого тирана Каддафи, после чего страна развалилась и находится в состоянии гражданской войны. Соответственно это состояние не способствует стабильному росту добычи углеводородов, а также его стабильной поставке на внешние рынки (как нефти, так и газа). В этом нет ничего удивительного», — рассказал Фролов.
Экономист рассказал, кому аукнется введение НДД на нефть Вместе с тем, эксперт напомнил, что начиная со второй половины 2014 года, иранский режим стал важным медийным фактором для рынка нефти, влияющим напрямую на цены. В этой связи эксперты и СМИ начали спекулировать на тему возможного вброса Ираном больших объемом продукта (свыше двух миллионов баррелей в сутки) на нефтяной рынок. Вброс мог подорвать не устойчивую ситуацию. Разговоры в частности основывались на предположении о снятии со страны санкций. Хотя, по слова эксперта, об отсутствии такого потенциала говорили досанкционные показатели Ирана.
«Сейчас пошла обратная волна. Теперь, с мая текущего года, снова пошли разговоры о возвращении антииранских санкций, уходе с рынка объемов и образовании дефицита. Я не исключаю того, что большинство стран, которые сняли санкции, могут их вернуть. Однако, на данный момент, только одна страна, из более или менее значимых, пошла на такой шаг. Это США», — объяснил собеседник НСН.
Трамп потребовал от ОПЕК прекратить манипуляции с рынком нефти Александр Фролов подчеркнул, что торговые отношения Иран строит не с США, а с Китаем и Европой. Поэтому санкции в целом на это никак не влияют. Торговля происходила и до и после введения ограничений. Эксперт также добавил, что всем участникам торгового процесса выгодны поставки из Ирана. Поэтому европейские государства не будут возвращать санкции и вредить своим интересам.
«Нужно исходить из того, что существующие объемы поставок останутся. Если произойдет резкий рост цен на нефть, то он действительно скажется благоприятно, в первую очередь на Соединенных Штатах. За время действия сделки ОПЕК+ в США объемы добычи возросли на 2,5 миллиона баррелей в сутки. В этой связи они опасаются, что такой резкий рост может привести ко второй волне кризиса. Если не глобального, то, во всяком случае, локального в самих Соединенных Штатах, когда к уже обанкротившимся компаниям присоединится еще сотня. Получается, что Иран был попыткой поиграть с ценами в сторону их резкого увеличения. Однако что-то не задалось», — резюмировал Фролов.
Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили о поэтапном введении антииранских санкций. Первая часть ограничений будет восстановлена 6 августа и охватит автомобилестроительный сектор Ирана и торговлю золотом. Оставшиеся санкции вступят в силу 4 ноября и затронут энергетическую отрасль страны. При этом в Вашингтоне открыто заявляют, что нацелены «до нуля» сократить доходы Тегерана от продажи нефти.
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