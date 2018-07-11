В надежде на чудо Россию топят в долгах

Россию топят в долгах в надежде на экономическое чудо

В ближайшие три года госдолг России подскочит с нынешних 10,3 до 15,6 триллиона рублей, говорится в документе Минфина «Основные направления бюджетной политики».

Эти добавочные 5,3 триллиона рублей госдолга (прирост по 50 млрд рублей в неделю) покроют половину затрат по плану Путина.

Теперь Минфину надо решить экзистенциальный вопрос: откуда эти деньги взять?

Кони бегают по кругу

Правительство России втянулось в порочный круг, из которого выхода при сохранении текущей парадигмы развития не предвидится, прогнозирует глава Центра инвестиций Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Яков Дубинецкий.

"Есть два способа найти деньги на какие-то проекты. Первый — занять их у тех, у кого они есть, и потом думать, откуда взять еще больше денег, чтобы вернуть долги с процентами. Второй — увеличить национальное богатство такими темпами, чтобы прирост ВВП обогнал набежавший за тот же период процент", — сказал он «Ридусу».

Нынешнее российское руководство совершенно безальтернативно выбрало первый путь — не потому, что его консультируют никуда не годные экономисты, а просто оттого, что так проще: не надо включать мозг, проявлять креативность, адаптироваться к мировому рынку, менять политический и экономический курс. Не надо вообще отрывать пятую точку от насиженного места.

"Почему передовые страны так рванули вперед в экономическом развитии? Потому что там во главу угла ставится не «занять и раздать», а «создать и продать». Политика же российской власти состоит в латании тришкиного кафтана: сегодня мы займем у одних, чтобы раздать другим, а завтра отберем у вторых, чтобы расплатиться с первыми", — говорит экономист.

Однако если занять денег — будь то у зарубежных инвесторов или у собственного населения — задача в целом посильная (российские долговые обязательства пользуются спросом у иностранных кредиторов даже в период, когда власти России поставили страну в положение международного изгоя), то из каких источников эти кредиты правительство намерено возвращать — сегодня остается не до конца понятным, подчеркивает Дубинецкий.

"Если бы на эти займы правительство проинвестировало какие-то прорывные сектора, которые до истечения maturity (cрока выплаты по долгам — прим. «Ридуса») сумеют создать добавочную стоимость — тогда вопросов нет: средства на возврат долгов можно будет взять из этих новых источников доходов. Но беда-то в том, что большая часть занимаемых триллионов рублей будет потрачена на социальные проекты, которые по определению не генерируют прибыль", — опасается эксперт.

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Поэтому можно ожидать, что начавшаяся «шестилетка» станет временем бесконечного переливания из пустого в порожнее, бесконечного деления национального «пирога», который с каждым циклом становится все тоньше. Нельзя конечный объем делить до бесконечности, если это только не цепная реакция ядерного распада.

"Сегодня мы заберем пару триллионов из строки «оборона», завтра — из строки «наука», послезавтра поменяем их местами. Но от перемены мест слагаемых сумма не увеличится, это даже первоклассники знают", — говорит Дубинецкий.

Возможно, принимающие решение лица в руководстве России не ходили в первый класс (например, сдали его экстерном и сразу поступили в финансовые университеты): ведь при том, что правительство не знает, откуда взять средства на финансирование «шестилетки», Минфин в понедельник обнародовал трехлетнюю программу изъятия из оборота на российском рынке валюты, на что министерство готово потратить более 8,5 трлн рублей.

Полоса разгона

Александр Мурычев. С тем, чтобы мобилизовать требуемые для исполнения указов Путина финансовые ресурсы, каких-то проблем возникнуть не должно: у России очень низкий уровень госдолга; так что кредиторы с охотой отзовутся на просьбу правительства «позолотить ручку», считает первый исполнительный вице-президент РСПП

Проблема не в сборе «пожертвований», а в том, сумеет ли правительство разумно распорядиться собранными средствами с тем, чтобы через несколько лет снова не пришлось пускать шапку по кругу, добавляет он.

"Деньги на реализацию майских указов президента найти можно, так как нынешнее правительство не заигрывается с госдолгом так, как это было в 1990-е годы с ГКО. Вот только не все так однозначно с дальнейшим: пойдут ли эти средства на развитие инфраструктуры, поддержку самых передовых отраслей экономики или будут распылены поровну между всеми, то есть уйдет в песок", — сказал он «Ридусу».

Минфин может выпустить ОФЗ с максимально длительным сроком погашения — пять, семь, десять лет — в расчете, что к тому сроку сегодняшние инвестиции принесут реальные плоды, и экономика разгонится с нынешних менее двух процентов в год до поставленных Владимиром Путиным в качестве ориентира 25-ти: уровня, ниже которого Россия будет с каждым годом все больше напоминать «Буркина Фасо с ракетами».

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Вторым вариантом погашения этого долга может быть перезаём на рынке ценных бумаг, но этот вариант не даст реальной экономике ровным счетом ничего, потому что просто отодвинет «час расплаты» еще на несколько лет, но никоим образом не решит задачу 12-кратного увеличения роста ВВП.

На данный момент российские промышленники и предприниматели сдержанно относятся к подобным планам, признаётся вице-президент РСПП.