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Госдума приняла во II чтении законопроект о страховании экспортных кредитов и инвестиций
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Госдума приняла во II чтении законопроект о страховании экспортных кредитов и инвестиций 

ТАСС 14 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий экспортерам возвращать валютную выручку по внешнеторговым договорам в иностранной валюте и в рублях.
Законопроект корректирует механизм страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков. Документ был инициирован правительством РФ.
Нормы законопроекта будут применяться при наступлении страховых случаев, когда российские экспортеры застраховали дебиторскую задолженность иностранных покупателей. Также законопроект коснется операций по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, операций по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору.
Резидент признается исполнившим обязанности по репатриации валютной выручки, если он обеспечил получение на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Средства должны быть получены по сделке, которая обеспечивает исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору в установленном порядке и установленные сроки.
Сейчас экспортеры обязаны зачислять на эти счета иностранную валюту, даже если контрагент по условиям договора производит оплату поставленной продукции в рублях.
В условиях санкций
Ко второму чтению была одобрена поправка правительства, направленная на защиту российских экспортеров в условиях санкций — она позволит не штрафовать российских экспортеров, которые попали под санкции иностранных государств, за нерепатриацию валютной выручки в РФ.
Поправка к законопроекту будет касаться только компаний-экспортеров, которые попали под санкции и счета которых заморожены, отметил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, поправка согласована с ЦБ. Речь идет о тех компаниях-экспортерах, которые на основании введенных против них санкций включены в перечень, утвержденный ФНС по согласованию с Минфином.
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