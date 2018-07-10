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Промпроизводство Франции сократилось в мае
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Промпроизводство Франции сократилось в мае 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
EPA-EFE/MARK R. CRISTINO
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Промышленное производство Франции ослабло в мае, согласно официальному статистическому органу INSEE, причем цифры оказались хуже прогнозов и добавили признаки замедления во второй по величине экономики еврозоны. Национальное статистическое управление INSEE сообщило, что в мае промышленное производство сократилось на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно опросу Reuters, проведенному среди 24 аналитиков, в мае прогнозировалось увеличение промышленного производства на 0,7%. В прошлом месяце INSEE снизило прогноз по развитию экономики Франции в этом году на фоне укрепления евро, повышения цен на нефть и неопределенности в отношении протекционизма. Как писали «Вести. Экономика», дефицит торгового баланса Франции увеличился в мае по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным, скорректированным с учетом сезонных колебаний, опубликованным таможней, при этом цифры оказались хуже, чем прогнозировалось. Дефицит торгового баланса в мае составил 6,01 млрд евро против пересмотренного показателя дефицита в 5,21 млрд евро в апреле.
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