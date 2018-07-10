Агентство Fitch повысило долгосрочные РДЭ в иностранной валютах Монголии до уровня "В" 

Улан-Батор, 10 июля /Синьхуа/— Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента /РДЭ/ в иностранной валютах с уровня «B-» до «B». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ Монголии во вторник.
По словам экспертов Fitch, повышение рейтинга Монголии напрямую связано с улучшением финансовых показателей и прогрессом в достижении ключевых целевых показателей, демонстрирующих развитие монгольской экономики в рамках реализации программы расширенного финансирования МВФ.
При этом Fitch прогнозирует, что дефицит текущего счета Монголии расширится в 2018 году. Это напрямую связано с темпами роста импортных товаров, связанными с проектом по добыче меди в Оюу Толгой, который финансируется за счет ПИИ.
В 2016 году рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Монголии с «В» до «В-».