Агентство Fitch повысило долгосрочные РДЭ в иностранной валютах Монголии до уровня "В"

По словам экспертов Fitch, повышение рейтинга Монголии напрямую связано с улучшением финансовых показателей и прогрессом в достижении ключевых целевых показателей, демонстрирующих развитие монгольской экономики в рамках реализации программы расширенного финансирования МВФ

При этом Fitch прогнозирует, что дефицит текущего счета Монголии расширится в 2018 году. Это напрямую связано с темпами роста импортных товаров, связанными с проектом по добыче меди в Оюу Толгой, который финансируется за счет ПИИ.

В 2016 году рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Монголии с «В» до «В-».