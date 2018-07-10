Клепач: Смягчение бюджетного правила на $5 дало бы 50% нужных для указов президента денег

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 июл — ПРАЙМ. Смягчение бюджетного правила необходимо для выполнения указов президента, однако его ослабление на 5 долларов дало бы лишь половину недостающих денег, считает зампред ВЭБа , главный экономист корпорации Андрей Клепач

В понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что повышение цены отсечения в бюджетном правиле на пять долларов, до 45 долларов за баррель, позволило бы отложить повышение НДС в РФ на шесть лет. Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС в стране с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18%.

"Если исходить из того, что потребность в дополнительных расходах, связанных с указами президента, где-то 1,2 триллиона, 5 долларов изменения бюджетного правила — хотя я как раз поддерживаю это предложение — это даёт около 600 миллиардов. То есть, нужно ещё найти порядка 600 миллиардов. И в этом смысле надо идти либо на больший дефицит, либо повышение налогов, собственно, что правительство и сделало. То есть, повышение НДС не решает полностью проблему финансирования", — сказал Клепач журналистам в кулуарах выставки «Иннопром-2018».