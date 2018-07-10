В «Фанагории» рассказали о плюсах льготных акцизов на отечественное вино

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . ОАО АПФ «Фанагория» отрицательно относится к идее отмены пониженных акцизов на российские тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ), считая эту меру поддержки способствующей развитию отечественного виноделия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Отношение ОАО АПФ «Фанагория» к инициативе отменить пониженный акциз на российские тихие и игристые вина ЗГУ резко отрицательное. Действующая мера — одна из немногих реально способствующих развитию отечественного виноделия", — отметили в компании. Что касается предложения отнести к подакцизным товарам виноград, то, как предполагают представители «Фанагории», введение такого предложения, вероятно, стало бы «ноу-хау в мировом масштабе».

В воскресенье был опубликован проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», который подготовлен Минфином РФ . В частности, министерство предлагает с 2019 года установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское.

Сейчас акциз на вина составляет 18 рублей за литр, однако в отношении вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) действует пониженная ставка — 5 рублей. Ставки для игристых вин — 36 рублей и 14 рублей за литр соответственно.

При этом Минфин в проекте «Основных направлений» предлагает отнести к подакцизным товарам и сам виноград, используемый при производстве вина. А производителям, использующим в качестве сырья виноград собственного производства, Минфин предлагает предоставлять налоговые вычеты с применением повышающего коэффициента.