Черные дни: нефть вырвалась из-под контроля ОПЕК 

Утром 10 июля баррель средиземноморской марки Brent на торгах в Лондоне пробил отметку в $78,5 — впервые с апреля 2018 года. Днем за сентябрьский фьючерс на лондонской бирже ICE давали уже $79,06 за баррель.

Этот рост не выглядел бы столь тревожным, если бы ранее крупнейшие нефтедобывающие страны не предприняли серьезных шагов, направленных на поддержание баланса на рынке и стабилизацию цен.

Последнее событие является достаточно важным негативным фактором, и не исключено, что в случае более позитивного, чем ожидалось, развития ситуации цены могут заметно скорректироваться, добавляет он.

Так, аналитики Sanford C. Bernstein & Co (SCB) в своем докладе отмечали, что подобный скачок цен на нефть может произойти из-за снижения инвестиций в геологоразведку, что приведет к дефициту сырья на рынке. О том же в своем майском обзоре предупреждали аналитики Bank of America Merrill Lynch . По их прогнозам, уже в этом году дефицит нефти составит 630 тысяч баррелей в сутки, в 2019-м — 300 тысяч баррелей в сутки.