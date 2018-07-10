Официальный курс доллара снизился на 39 копеек, евро — на 59

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 июля. Курс доллара понизился на 38,96 копейки, составив 62,4442 рубля (63,1216 рубля на 10 июля). Курс евро уменьшился на 58,95 копейки, до 73,347 рубля (73,9028 рубля на 10 июля).

Евгений Волков. Высокая цена на нефть и относительное спокойствие на рынках позволяют рублю чувствовать себя комфортно, отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка

«Позитивный настрой перед встречей Владимира Путина Дональда Трампа , высокая стоимость «черного золота», отсутствие обострений торговых войн и продолжение роста американского фондового рынка положительно сказываются на курсе рубля», — комментирует эксперт.

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Российская валюта в начале рабочей недели укрепилась, отыгрывая восстановление на глобальных площадках после довольно пессимистичных настроений, доминировавших в предыдущие торговые сессии из-за темы торговых войн, продолжают аналитики Нордеа Банка

«Сегодня рубль может продолжить локальное укрепление, оставаясь в тренде восстановления аппетита к рисковым активам», — допускают эксперты.

Однако, предупреждают они, снижение давления на развивающиеся рынки, скорее всего, окажется непродолжительным.

По прогнозу Волкова, в ближайшее время отечественная валюта будет торговаться в диапазоне 61,8—62,8 рубля за доллар.