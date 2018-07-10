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Официальный курс доллара снизился на 39 копеек, евро — на 59
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Официальный курс доллара снизился на 39 копеек, евро — на 59 

Банки.ру 2 часа назад
ЦБ установил официальные курсы валют на 11 июля. Курс доллара понизился на 38,96 копейки, составив 62,4442 рубля (63,1216 рубля на 10 июля). Курс евро уменьшился на 58,95 копейки, до 73,347 рубля (73,9028 рубля на 10 июля).
Высокая цена на нефть и относительное спокойствие на рынках позволяют рублю чувствовать себя комфортно, отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
«Позитивный настрой перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, высокая стоимость «черного золота», отсутствие обострений торговых войн и продолжение роста американского фондового рынка положительно сказываются на курсе рубля», — комментирует эксперт.
Российская валюта в начале рабочей недели укрепилась, отыгрывая восстановление на глобальных площадках после довольно пессимистичных настроений, доминировавших в предыдущие торговые сессии из-за темы торговых войн, продолжают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
«Сегодня рубль может продолжить локальное укрепление, оставаясь в тренде восстановления аппетита к рисковым активам», — допускают эксперты.
Однако, предупреждают они, снижение давления на развивающиеся рынки, скорее всего, окажется непродолжительным.
По прогнозу Волкова, в ближайшее время отечественная валюта будет торговаться в диапазоне 61,8—62,8 рубля за доллар.
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