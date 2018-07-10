Безработица и низкий доход. Как пенсионная реформа скажется на экономике

Обсуждение пенсионной реформы продолжается. Ее сторонники утверждают, что, помимо очевидных плюсов для госфинансов, она должна повысить занятость населения и, соответственно, экономический рост (МЭР оценивает общий эффект для динамики ВВП в +1,3 п.п. в 2019-2024 годах). Скептики, наоборот, полагают, что возрастет безработица и проблемы экономики усугубятся, так как благосостояние людей ухудшится. Мы решили провести собственную оценку эффекта пенсионной реформы на экономический рост. За базу мы взяли данные Обследования рабочей силы Росстата за 2017 год.

В теории повышение пенсионного возраста должно ускорить экономический рост: на рынке труда появляется больше рабочей силы, в производстве ВВП участвует больше «рабочих рук». На практике же возникает ряд сложностей, которые могут сильно ухудшить картину (снижение зарплат, рост безработицы, ухудшение качества жизни и т.п.).

В частности, наши расчеты показывают, что в текущем варианте реформы с каждым годом количество людей, попавших под «отсрочку» выхода на пенсию (то есть тех, кто будет выходить на пенсию позже текущих пенсионных «порогов» — 55/60 лет для женщин/мужчин) растет в среднем на 800 000 человек в год. При этом количество пенсионеров с учетом новых критериев, наоборот, сокращается — в среднем на 500 000 человек в год. Подобное несоответствие в динамике обусловлено тем, что население стареет быстрее, чем повышается пенсионный возраст. В итоге экономически активное население (занятые и безработные) в результате реформы должно точно увеличиться, что, тем не менее, не гарантирует рост занятости.

На это и указывают скептики реформы, полагая, что попавшие под «отсрочку» в случае увольнения просто не смогут найти работу и, будучи лишенными возможности получать пенсию, будут вынуждены или пополнить ряды безработных, или перейти на обеспечение у своих детей.

Рост безработицы

Увеличение численности безработных, на наш взгляд, действительно является серьезным риском, возникающим в ходе реформы.

Как можно увидеть на графике выше, в текущих условиях занятость людей предпенсионного возраста неуклонно снижается, а в год выхода на пенсию — резко падает (большинство людей предпочитает прекратить работу и получать пенсию). Мы полагаем, что в случае повышения пенсионного возраста занятость в возрасте после 55/60 лет будет снижаться с тем трендом, который существует в предпенсионной занятости сейчас (то есть постепенно ускоряясь).

В результате численность занятых, которая рассчитывается как произведение уровня занятости и численности населения, исходя из наших расчетов, будет расти, что, правда, будет сопровождаться и ростом безработицы среди людей старше 55/60 лет, и этот рост грозит быть существенным.

По нашим оценкам, за первые три года реформы из дополнительных 660 000 человек ежегодно находить работу будут 460 000, а становиться безработными или уходить с рынка труда — 200 000 человек (то есть более 5% от общего числа безработных, которых сейчас около 3,9 млн человек). Потом численность безработных будет расти быстрее числа занятых. Трудоспособными начнут считаться все более пожилые люди, которым все труднее будет найти работу.

Учитывая, что будет расти количество и занятых, и безработных, общий эффект реформы будет зависеть еще от динамики доходов населения (зарплат и пенсий), а также их распределения между возрастными группами. Эффект на экономический рост окажется положительным, если совокупные доходы населения в реальном выражении в результате реформы будут расти, и отрицательным, если будет обратная тенденция.

По данным Росстата, работающие пенсионеры сейчас получают зарплату, сопоставимую со средней по всем возрастным категориям (31 000-32 000 рублей против 38 600 рублей в месяц). Возможно, значительная часть работающих пенсионеров получают более высокую зарплату из-за выслуги лет, а те, кто получал низкую зарплату, предпочел выйти на пенсию. В результате повышения пенсионного возраста столь высокий средний уровень зарплаты вряд ли сохранится, так как, с одной стороны, усилится конкуренция в этой возрастной категории, а с другой, те работники, которые хотели бы не работать по достижении пенсионного возраста (например, из-за низкой зарплаты), сейчас не смогут этого сделать.

Влияние на экономику

Для оценки прямого эффекта реформы на доходы мы рассмотрели два сценария сценария (оптимистичный и пессимистичный). В обоих мы заложили нулевой реальный рост зарплат. Сценарии отличаются предпосылками по уровню зарплат новых участников рынка труда (в группе 55/60+), а также тем, индексируются ли пенсии у работающих пенсионеров. Так, власти обещали индексировать пенсии выше инфляции лишь неработающим пенсионерам, однако, с учетом общего сокращения получателей пенсии в результате реформы, они могут начать повышать реальный размер пенсий и для работающих пенсионеров.

Оба сценария мы сравниваем с ситуацией, в которой реформа бы не проводилась.

В оптимистичном сценарии вышедшие на рынок труда в результате реформы и нашедшие работу россияне получают такую же зарплату, как работающие сейчас пенсионеры. При этом всем пенсионерам (работающим и неработающим) пенсия индексируется выше инфляции. Такой сценарий, на наш взгляд, трудно реализуем, и, скорее, является «верхней границей» оценки эффекта.

В пессимистичном сценарии вышедшие на рынок труда могут рассчитывать на зарплату, по уровню близкую к пенсии (для мужчин — 20 000 рублей, для женщин — 14 000 рублей в месяц), и пенсия индексируется выше инфляции только неработающим пенсионерам.

В оптимистичном сценарии прямой эффект реформы для ВВП и доходов населения будет в целом близок к нулю, однако произойдет перераспределение доходов между разными группами населения. Доходы тех, кто сможет найти работу, как минимум останутся стабильными (или даже возрастут). Те, кто не сможет найти работу, потеряют в доходах, пополнив число безработными.

Отметим, что наши оценки не учитывают несколько важных моментов. Во-первых, мы не просчитывали возможный позитивный/негативный эффект на экономику от госрасходов, на которые, с большой долей вероятности, и пойдут сэкономленные на пенсиях деньги.

Во-вторых, мы не учитываем в расчетах косвенные эффекты на рынке труда (так как по имеющимся данным сложно оценить отклик рынка на структурные изменения). Так, например, занятость среди более пожилых слоев населения может негативно сказаться на трудоустройстве молодых работников. Впрочем, в течение первых лет реформы мы не видим существенных рисков для этого: количество занятых будет расти умеренными темпами, а потребность в рабочих местах у экономики будет достаточной, чтобы их принять.

Кроме того, вероятно, что государство усилит контроль за обеспечением занятости людей старше 50 лет, и ситуация с безработицей окажется лучше, чем в наших сценариях. И, наконец, по сообщениям СМИ, власти уже задумываются о вариантах смягчения реформы (например, повысить пенсионный возраст женщин не на 8, а на 5 лет), что может снизить прямой негативный эффект на экономику.