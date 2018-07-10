В ВЭБ оценили вклад повышения НДС в рост инфляции

Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что вклад повышения НДС в инфляцию составит 0,7-0,8 процентного пункта. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию на 1 процентный пункт.

"Я думаю, меньше. (Около) 0,7-0,8 процентного пункта", — сказал Клепач.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что повышение ставки НДС до 20% приведет к временному ускорению роста цен.

В ведомстве отметили, что общий вклад от роста НДС в инфляцию оценивается в 1,3 процентного пункта.