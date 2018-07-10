Ещё
В ВЭБ оценили вклад повышения НДС в рост инфляции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВЭБ оценили вклад повышения НДС в рост инфляции 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: ТАСС
Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что вклад повышения НДС в инфляцию составит 0,7-0,8 процентного пункта. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию на 1 процентный пункт.
"Я думаю, меньше. (Около) 0,7-0,8 процентного пункта", — сказал Клепач.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что повышение ставки НДС до 20% приведет к временному ускорению роста цен.
В ведомстве отметили, что общий вклад от роста НДС в инфляцию оценивается в 1,3 процентного пункта.
Как стало известно, Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года.
Газета.Ru: последние новости
США решили ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд Минздрав поддержал введение акцизов на парфюм и косметику Топилин рассказал, когда власти окончательно решат вопрос о темпах индексации пенсий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Украина создает школу детей для «уничтожения» России91
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России94
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение