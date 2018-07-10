Иран объявил о мерах в ответ на санкции США

Иран увеличит экспорт нефти в ответ на санкции США

Иран увеличит объемы экспорта нефти до максимума в ответ на санкции США . Как сообщило во вторник агентство Fars, об этом заявил первый вице-президент республики Эсхак Джахангири.

"Враг [США] хочет полностью остановить экспорт наших товаров: нефти, стали, меди. В ответ на санкции США Иран планирует увеличить экспорт своей нефти до максимума", — заявил Джахангири.

Он также добавил, что "в сложившейся ситуации целесообразно увеличить производство и экспорт стали".