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Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 5%
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Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 5% 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июне 2018 года вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс снизился на 5%.
В том числе реальный эффективный курс рубля к доллару в июне упал по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%, с начала года — на 6,9%. В то же время к евро курс рубля укрепился за прошедший месяц на 0,9%, а также сократил темпы снижения с начала года до 4,7% с 5,5% в мае.
Эффективный курс рубля рассчитывается базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.
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