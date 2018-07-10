Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 5%

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июне 2018 года вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России . При этом с начала текущего года курс снизился на 5%.

В том числе реальный эффективный курс рубля к доллару в июне упал по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%, с начала года — на 6,9%. В то же время к евро курс рубля укрепился за прошедший месяц на 0,9%, а также сократил темпы снижения с начала года до 4,7% с 5,5% в мае.

Эффективный курс рубля рассчитывается базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.