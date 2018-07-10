Ошибка Минздрава: Цены на парфюм вырастут в полтора раза

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации рассказала НСН, как изменятся цены на парфюм, если будет введен акциз на спирт для производителей.

С 2019 года Минфин предлагает взимать налог 523 рубля за литр безводного спирта и 107 рублей за литр денатурированного спирта. Если производители смогут подтвердить, что сырье было использовано по назначению, то получат налоговый вычет. По мнению властей, налог сможет избавить рынок от производителей нелегальной алкогольной продукции. Минздрав поддержал эту идею, а также заявил, что стоимость парфюмерии не изменится.

В эфире НСН исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отметила, что введение налога изменит цены лишь на российскую парфюмерную продукцию:

«Подобные меры могут отразиться и на производителях, и в дальнейшем на потребителе продукции. Даже несмотря на то, что акциз планируется делать возвратным, предприятиям понадобится привлекать дополнительные средства на первоначальную оплату акциза, также на администрирование всего этого процесса, что требует достаточно много трудовых и временных затрат. Все окончательные расходы лягут в стоимость продукции, и это отразится на покупателе. Стоимость продукции может вырасти в 1-1,5 раза примерно, по оценкам. Особенно это будет заметно для продукции производства российского и недорогой, но никак не отразится на стоимости импортной. Изменится стоимость недорогой, средней, в масс-маркете достаточно популярной у большинства потребителей российской продукции, что составляет 50% рынка», — заключила она.

Александра Скоробогатова также подчеркнула, что лидерами на российском рынке являются крупные торговые сети по продаже импортных известных брендов парфюмерии.

Ранее сообщалось, что для предотвращения распития спиртосодержащих товаров парфюмерной продукции и бытовой химии, правительство подготовило поправки в главу 22 и статью 333.33 Налогового кодекса, которые будут контролировать использование этилового спирта на производстве. Кабмин предлагает создать одинаково выгодные условия производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.