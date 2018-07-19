Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

За реформу проголосовали 328 депутатов, против — 104.

«Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях» назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Цель предлагаемых законопроектом изменений — повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни», — говорится в законопроекте.

В качестве компенсации предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Повышение пенсионного возраста затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена. Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2019 года.

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