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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 

Банки.ру 39 минут назад
Фото: BFM.RU
За реформу проголосовали 328 депутатов, против — 104.
При этом документ поддержала лишь фракция «Единая Россия». Представители партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой.
«Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях» назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Цель предлагаемых законопроектом изменений — повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни», — говорится в законопроекте.
В качестве компенсации предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Повышение пенсионного возраста затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена. Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2019 года.
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