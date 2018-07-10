В котировках Brent сохраняется высокая геополитическая премия

В начале наступившей недели стоимость нефти марки Brent продолжила восходящее движение, преодолев отметку $79.

В понедельник поддержку нефтяным котировкам оказало локальное снижение индекса доллара (DXY) на фоне противоречивой статистики по рынку труда США . Несмотря на рост числа занятых в экономике, динамика зарплат и уровень безработицы оказались хуже прогнозов, что дополнительно настораживает инвесторов на фоне эскалации торговой войны.

В котировках Brent по-прежнему сохраняется высокая геополитическая премия. В ответ на возобновление санкционного режима со стороны США власти Ирана пригрозили перекрыть Ормузский пролив, ключевую нефтяную артерию в мире. В ближайшее время тема возвращения антииранских санкций может оказывать на котировки ощутимое влияние.

Еще одним фактором в пользу роста нефти является сокращение добычи в Ливии . После февральской атаки боевиков на нефтяные терминалы в ливийских портах, работа на них по-прежнему не восстановлена, что уже привело к двукратному падению добычи нефти в Ливии относительно февральских объемов. При этом ситуация с нефтяными терминалами далека от разрешения, и добыча в североафриканской стране с каждым днем продолжит сокращаться, так как ливийские нефтехранилища уже переполнены.

Количество буровых установок в США, согласно отчету Baker Hughes, перешло к росту (+5 шт.) после снижения в течение двух недель кряду. Это вполне может быть началом долгосрочной тенденции по наращиванию буровой активности в отрасли и наращиванию добычи, однако на текущем этапе участники нефтяного рынка предпочитают не делать далеко идущих выводов.

На предстоящей неделе серьезных движений в нефти мы не ожидаем. Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных API по запасам нефти в США, в среду — на недельное изменение американских запасов сырья по данным EIA, а в пятницу 13-го Baker Hughes опубликует традиционный отчет по количеству буровых установок.