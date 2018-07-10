Цена победы: Европа без газа, а Украина без денег

Борьба США с «Северным потоком-2» оставит Европу без газа, а Украину без денег

"Ни к заботе об интересах Европы, ни к попыткам защитить Украину стремление американцев помешать строительству "Северного потока-2" отношения не имеет. В этом Штаты откровенно расписались, когда в августе 2017 года приняли пакет санкций против этого газопровода — там откровенно написано, что ограничения призваны укрепить американскую газовую промышленность, создать новые рабочие места и принести прибыль бюджету. Ни о ком другом в борьбе с проектом, кроме себя, в США просто не думают.

Более того, Украина и Европа станут первыми пострадавшими в этой американской политике. В данной ситуации вообще не ясно, на что надеется Киев. Совершенно очевидно, что США стремятся ограничить экспорт российского газа в Европу, "заперев" его на украинском маршруте. Столкнувшись с дефицитом газа, в ЕС поднимут цену на этот товар, что сделает американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурентоспособным в регионе. Но Украина в любом случае потеряет деньги — российский транзит будет сокращен американцами до минимума, в нем Штаты не заинтересованы", — отмечает эксперт.

В американский конгресс внесен законопроект, согласно которому госсекретаря, министра финансов и директора Национальной разведки США могут обязать подготовить доклады в связи со строительством газопровода "Северный поток-2". Предлагается изучить последствия строительства трубопровода. Инициаторы демократ Деннис Хек и республиканец Тед По объявили, что газопровод "увеличит зависимость Европы от российских поставок газа и дестабилизирует эффект для правительства Украины , если эта страна в результате строительства газопровода лишится доходов от газового транзита".

"Власти США не могут приказать частным компаниям продавать газ в Европу, они лишь могут создать условия, по которым в Евросоюзе возникнет спрос на американский СПГ. от этого американская экономика получит неплохие прибыли в виде налогов и доходов добывающих компаний, но главной пострадавшей должна стать Европа. Россию в эту статистику даже не включают — у нее любыми нечестными способами пытаются отнять часть традиционного рынка, куда она экспортирует сырье.

Европе же американцы назначили незавидную роль. Повышение цен на газ в результате вытеснения конкурентного российского товара приведет к повышению цен практически во всех отраслях экономики. Отсутствие дешевого доступного газа вызовет рост коммунальных тарифов и даже себестоимости внутреннего производства, так как дешевой электроэнергии уже не будет. В итоге все конечные европейские товары станут менее конкурентоспособны на глобальном рынке, а финансовое благополучие европейцев заметно снизится. Эту "жертву" американцы считают приемлемой ради собственных прибылей. Банкет Штатов оплатит Европа", — подчеркивает аналитик.

США отчаялись надеяться на других

В случае одобрения законопроекта конгрессом, директору Национальной разведки США предстоит подготовить доклад о том, как строительство газопровода повлияет на энергетическую безопасность ЕС, а также какое воздействие реализация "Северного потока-2" окажет на интересы США и Украины. Указывается, что Штаты должны продолжать выступать против реализации проекта газопровода на территории Европы, а также принять "дипломатические меры" для пресечения строительства подобных газопроводов.

В начале июля депутаты Верховной рады Украины призвали Брюссель максимально использовать возможности украинской газотранспортной сети и остановить строительство "политически мотивированного" газопровода "Северный поток-2". Незадолго до этого побывавший в США спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что теперь "точно знает", что строительство нового газопровода из РФ в Европу будет остановлено. В подробности, какими методами Вашингтон намерен этого достичь, украинский депутат не вдавался.

"Судя по всему, американцы поняли, что чужими руками остановить проект "Северный поток-2" остановить не удастся — придется браться за дело самим. В частности, отменить строительство газопровода не смогли многочисленные иски Польши, добивавшейся запрета на создания совместного предприятия и упиравшей на нарушения антимонопольных законов. Не остановит проект и Дания, не дающая разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах — суверенную зону просто обойдут.

При этом шансов ввести какие-то "дипломатические меры" против "Северного потока-2" у Штатов нет — с Россией диалог и так практически отсутствует, а экономическая конфронтация с Европой лишь нарастает. Какие-то проблемы для проекта могут составить только меры прямого экономического воздействия — санкции. В частности, те, что были приняты в августе прошлого года — их до сих пор не утвердил для ввода в действие президент США Дональд Трамп.