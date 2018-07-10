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Экономика Казахстана в I полугодии выросла на 4,1%
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Экономика Казахстана в I полугодии выросла на 4,1% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Рост ВВП Казахстана в январе-июне достиг 4,1%, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на заседании правительства.
"Рост ВВП по итогам первого полугодия составил 4,1%. В целом подъем экономики происходит на фоне продолжающегося замедления инфляционных процессов и высокой инвестиционной активности", — отметил министр.
Инфляция остается низкой.
"С начала года она составила 2,6%, при этом годовая инфляция замедлилась до 5,9% (это минимальный уровень с октября 2015 г. — ред.). По всем компонентам инфляции наблюдается замедление роста цен. Инвестиции в основной капитал сохраняют тенденцию высокого роста. Их рост составил 25,8%", — подчеркнул Сулейменов.
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА]
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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] «В целом хотелось бы отметить, что с учетом устойчивого и качественного первого полугодия есть потенциал для обеспечения роста ВВП на 4%. Для этого нам необходимо удерживать развитие экономики на уровне 3,9% в третьем квартале и 4% в четвертом квартале», — прогнозирует он.
ВВП Казахстана в 2017 г. вырос на 4%.
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