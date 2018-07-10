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Депутаты Приморья поддержали законопроект о пенсионной реформе
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Депутаты Приморья поддержали законопроект о пенсионной реформе 

ТАСС 32 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края во вторник обсудили и поддержали проект закона о пенсионной реформе, отметив, что его нужно доработать с учетом дальневосточной специфики. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
На внеочередном собрании депутаты обсудили ряд проектов законов, в том числе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», и поддержали их.
"В ходе дискуссии они отметили, что документ (внесенный в Государственную Думу проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» — прим. ТАСС) должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики", — говорится в сообщении.
Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.
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