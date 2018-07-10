Депутаты Приморья поддержали законопроект о пенсионной реформе

ВЛАДИВОСТОК , 10 июля. / ТАСС /. Депутаты Законодательного собрания Приморского края во вторник обсудили и поддержали проект закона о пенсионной реформе, отметив, что его нужно доработать с учетом дальневосточной специфики. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

На внеочередном собрании депутаты обсудили ряд проектов законов, в том числе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», и поддержали их.

"В ходе дискуссии они отметили, что документ (внесенный в Государственную Думу проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» — прим. ТАСС) должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики", — говорится в сообщении.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.