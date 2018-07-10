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Госдума рассмотрит снижение минимального размера добровольных взносов в ПФР
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Госдума рассмотрит снижение минимального размера добровольных взносов в ПФР 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авторы инициативы предполагают, что это стимулирует желание россиян заботиться о размере своих будущих пенсий.
«Минимальный размер страховых взносов, рассчитываемый в зависимости от величины МРОТ, призван стимулировать граждан, не подлежащих обязательному пенсионному страхованию, к вступлению в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью формирования у них пенсионных прав», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Кроме того, отмечается, что с 1 января следующего года размер МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму, что в перспективе может нивелировать стимулирующую роль минимального взноса в Пенсионный фонд.
«База для расчета минимального размера страховых взносов может возрасти с 15 тысяч рублей в 2017 году до 22 тысяч 326 рублей в 2019 году, или на 48,8 процента, что является существенным фактором при принятии гражданином решения о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию», — подчеркнули инициаторы законопроекта.
Они добавили, что реализация поправок в федеральное законодательство не повлечет дополнительных бюджетных расходов.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в правительстве заявили, что в результате предстоящей пенсионной реформы собственные доходы ПФР в следующем году увеличатся на 5,9% — до 5,174 триллиона рублей.
Фото: Pixabay.com
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