Цены на нефть устояли выше важных поддержек

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть восстанавливаются после обвального падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок также улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в среду завершились падением основных индексов на 0,5-0,9%. Продажи можно было наблюдать на фоне опасений относительно разгара торговых войн, спровоцированных Штатами. Индекс S&P500 при этом завершил день у поддержки 2775 пунктов, неспособность удержать которую может способствовать движению в район 2750 пунктов (нижняя полоса Боллинжера дневного графика).

Фьючерс на индекс S&P500 с утра, однако, прибавляет около 0,3% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,3%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,2%. Китайские индексы также растут. Инвесторы отыграли перспективу усиления торговых противостояний еще накануне и не придали значительного внимания обвальному падению нефтяных котировок в среду. Резервный банк Китая при этом продолжил ослабление курса национальной валюты к доллару США.

Нефтяные котировки утром растут на 0,5-1,7%. Накануне цены на нефть Brent обвалились почти на 7%, а цены на нефть WTI упали на 5%, несмотря на данные Минэнерго о сильном сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе. Причинами продаж стали грядущее возобновление поставок нефти из Ливии , а также опасения разгара торговых войн. Цены на нефть Brent при этом подошли близко к цели краткосрочной коррекции, опустившись в район 72,50 долл, от которого вполне могут возобновить повышение. Цены на нефть WTI остановили снижение у 70 долл. Сигналом к ускорению продаж послужит падение котировок ниже 72,50 долл и 70 долл соответственно.

В четверг из макроэкономических событий стоит отметить ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск), промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск), протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск), недельное количество обращений за пособиями по безработице в США и индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск).

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды снижением, опустившись в район поддержек 2320 и 1180 пунктов соответственно. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают уровни 2375 и 1200 пунктов. Ожидать ускорения продаж стоит при закреплении ниже указанных поддержек.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль отскочила наверх от поддержки 61,65 руб и закрепилась выше 62 руб. Пара евро/рубль отступила от поддержки 72,20 руб и стремилась к 73 руб. В четверг утром рубль может укрепить свои позиции в рамках технической коррекции.

На российском фондовом рынке в первой половине дня не исключено снижение индексов, которые наверняка отыграют обвальное падение нефтяных котировок накануне. Улучшение внешнего фона, однако, должно поддержать игроков на повышение и ограничить продажи в течение дня — не исключено, что индексам удастся устоять выше поддержек и возобновить повышение.