Ещё
Поставка российского газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» приостановлена до 14 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поставка российского газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» приостановлена до 14 июля 

Rambler News Service 52 минуты назад
Поставка российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» в Германию приостановлена с 9 до 14 июля 2018 года из-за плановых ремонтных работ, следует из материалов немецкой газотранспортной компании Gascade.
Выполнение работ на компрессорной станции Mallnow (на границе Польши и Германии) запланировано до 9.00 мск 14 июля.
Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность газопровода — 32,9 млрд кубометров в год. Магистраль берет начало от торжокского газотранспортного узла в Тверской области. Протяженность российского участка составляет 402 км, по Белоруссии проходит 575 км газопровода, польский участок насчитывает 683 км линейной части. Крайней западной точкой газопровода является компрессорная станция Mallnow в районе Франкфурта-на-Одере вблизи немецко-польской границы, где газопровод соединяется с газотранспортной системой YAGAL-Nord, которая, в свою очередь, связывает его с газотранспортной системой STEGAL — MIDAL — ПХГ «Реден».
Rambler News Service: последние новости
МЭР: альтернативы офшорам на островах Русский и Октябрьский заработают осенью Кудрин: предусмотренных правительством средств может не хватить для реализации указов президента Топилин пообещал индексацию пенсий темпами выше инфляции до 2024 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог125
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA142
Проценты по кредитам перейдут по наследству86
Второй мегамост может стать тоннелем52
От Тимати потребовали «ответить за базар»31
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
00:30
От Тимати потребовали «ответить за базар»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение