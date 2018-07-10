Поставка российского газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» приостановлена до 14 июля 

Поставка российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» в Германию приостановлена с 9 до 14 июля 2018 года из-за плановых ремонтных работ, следует из материалов немецкой газотранспортной компании Gascade.
Выполнение работ на компрессорной станции Mallnow (на границе Польши и Германии) запланировано до 9.00 мск 14 июля.
Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность газопровода — 32,9 млрд кубометров в год. Магистраль берет начало от торжокского газотранспортного узла в Тверской области. Протяженность российского участка составляет 402 км, по Белоруссии проходит 575 км газопровода, польский участок насчитывает 683 км линейной части. Крайней западной точкой газопровода является компрессорная станция Mallnow в районе Франкфурта-на-Одере вблизи немецко-польской границы, где газопровод соединяется с газотранспортной системой YAGAL-Nord, которая, в свою очередь, связывает его с газотранспортной системой STEGAL — MIDAL — ПХГ «Реден».