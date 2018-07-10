Рубль вырос вслед за ценами на нефть 

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с ослабления. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.
Фото: Московская биржа
Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,38-62,57 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,4 руб., снизившись на 8,75 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Тем временем курс евро составил 73,3 руб. — это на 15 коп. ниже отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 11,56 коп. — до 67,3 руб.
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