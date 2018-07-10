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Рубль вырос вслед за ценами на нефть
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Рубль вырос вслед за ценами на нефть 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с ослабления. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.
Фото: Московская биржа
Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,38-62,57 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,4 руб., снизившись на 8,75 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Тем временем курс евро составил 73,3 руб. — это на 15 коп. ниже отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 11,56 коп. — до 67,3 руб.
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Главное для рубля на неделе — нефть и планы Трампа Нефть дорожает на новостях из Норвегии Глава NOC: добыча нефти в Ливии продолжит снижаться Нефть дорожает во вторник на фоне усиления опасений по поводу потенциального дефицита предложения. К 10:01 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,67% и составила $78,59 за баррель. Цена августовских контрактов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,54% — до $74,25 за баррель. Как сообщали «Вести. Экономика», сотни рабочих на норвежских нефтегазовых морских буровых установках намерены провести забастовку во вторник после отказа от предложенной сделки по заработной плате. Забастовка, вероятно, повлияет на добычу по крайней мере на одном месторождении — Knarr, принадлежащем Royal Dutch Shell. Это может усугубить перебои в поставках от других производителей нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
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