Рубль вырос вслед за ценами на нефть

Москва , 10 июля — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с ослабления. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Фото: Московская биржа

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,38-62,57 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,4 руб., снизившись на 8,75 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Тем временем курс евро составил 73,3 руб. — это на 15 коп. ниже отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 11,56 коп. — до 67,3 руб.

Ссылки по теме