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Инфляция на Украине замедлилась
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Инфляция на Украине замедлилась в июне до 9,9% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: ТАСС
Инфляция на Украине замедлилась в июне 2018 г. второй месяц подряд — до 9,9% в годовом выражении с 11,7% в мае, сообщила украинская госслужба статистики.
По отношению к маю июньские цены не изменились, инфляция составила ноль процентов.
Показатель инфляции за июнь полностью совпал с консенсус-прогнозом ежемесячного опроса Рейтер. В то же время показатель год к году оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего замедление до 10,1%. При этом трое из 13 аналитиков прогнозировали снижение до 9,7-9,9%.
По данным Госстата, инфляция замедлилась в июне в основном благодаря летнему сезонному замедлению роста цен на продукты питания. В сравнении с маем продукты питания подешевели в июне на 0,5%.
Национальный банк ожидает замедления инфляции по итогам года до 8,9% с 13,7% в 2017 г.
Замедление инфляции в стране наблюдается с весны.
В мае 2018 г. рост потребительских цен существенно замедлился — до 11,7% в годовом измерении по сравнению с 13,1% в апреле. В месячном измерении индекс цен не изменился (по сравнению с ростом на 0,8% в апреле).
Как сообщали "Вести. Экономика", 1 марта 2018 г. Нацбанк Украины с октября 2017 г. в четвертый раз повысил учетную ставку — с 16% до 17% после повышения в январе с 14,5% до 16%. В января 2018 г. инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и превысила ожидания Нацбанка. С тех пор ставка не меняется.
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