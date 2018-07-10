Эксперт: рост торгового оборота продуктов питания в городе должен сохраниться до конца года

Розничный товарооборот Москвы с января по май составил почти 2 трлн рублей, сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы. Торговый оборот продуктов питания при этом за 5 месяцев 2018 года вырос на 5,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года такая тенденция должна сохраниться, рассказала «ВМ» председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

— Действительно, Москва на фоне других регионов отличается неплохими экономическими показателями, что внушает людям уверенность в завтрашнем дне и стимулирует их тратить чуть больше денег. А это важно для экономики региона, — отметила эксперт.

Говоря об увеличении розничного оборота, в первую очередь, Анна Вовк, обращает внимание на сегмент продуктов питания. Торговый оборот продуктов питания за 5 месяцев 2018 года вырос на 5,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года такая тенденция должна сохраниться: люди сначала стремятся вернуть свой прежний рацион, а уж потом подтянется спрос на непродовольственные товары.

— Однако здесь стоит отметить тот факт, что один только рост показателей розничной торговли не сильно облегчает жизнь продавцам: ради поддержания спроса они вынуждены самостоятельно сдерживать рост цен. За этот же указанный период товарные запасы выросли на 9,1 процент. Хотелось бы надеяться что прежний тренд развития в Москве не только торговых и финансовых, но и производственных высокотехнологичных предприятий и предоставления им значительной административной и финансовой поддержки не только сохранится, но и будет усилен. Это позволит повысить доходы населения и сформировать комфортную среду для развития бизнеса.

Ранее заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что в 2018 году в Москве продолжился рост розничной торговли. Торговый оборот по итогам первых пяти месяцев увеличился на 5,1 процента и достиг 1,87 трлн рублей.

Торговый оборот продовольственных товаров увеличился в текущих ценах на 5,7 процента, непродовольственных — на 4,4 процента.

— Рост зарплат населения дал хороший импульс развитию столичной розничной торговли, а также сферы услуг, — отметила заместитель Мэра Москвы.