США ведут мир к энергетическому кризису и войне с Ираном

Вашингтон намерен заставить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября 2018 года. Более того, США хотят заставить отказаться от иранской нефти также Индию и Китай.

Иран экспортирует уже довольно большие объемы, которые сложно будет заместить. В апреле экспорт составил 2,62 млн баррелей в сутки, в мае новый рекорд — 2,7 млн, в июне — 2,61 млн По данным на июнь, в Китай, Индию, Японию Южную Корею Иран импортировал в общей сложности 1,8 млн баррелей. То есть на азиатские страны приходится уже почти 70% всего экспорта.

После отмены санкций Иран начал активно наращивать добычу и экспорт. Благодаря доходам от нефти экономика стала расцветать. Только в первом квартале нового иранского года (21 марта — 21 мая 2018 года) доходы Ирана выросли почти на 60% по сравнению с прошлым годом. При этом доходы от нефти в стране выросли на 74%.

Что будет, если Иран окажется в полной изоляции и продавать нефть будет некому?

«Отказ от экспорта иранской нефти будет означать колоссальный дефицит на рынке, цена барреля взлетит до небес. Остановка всего экспорта будет губительной для Ирана и всей правящей верхушки», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Неудивительно, что Тегеран вытянул козырь из рукава и стал угрожать радикальными мерами — перекрытием Ормузского залива, через который проходит минимум 20% всей мировой нефти. Конечно, Иран пойдет на это только в самом крайнем случае, потому что последствия будут ужасными.

«Угрозы Ирана о перекрытии Ормузского залива имеют под собой основания. Если перекрывают экспорт всей иранской нефти, то Ирану терять будет уже нечего. Потому что вся экономика и политика страны и так рушится. Под угрозой разрушения государства Иран действительно может перекрыть Ормузский пролив. Это приведет к колоссальному дефициту на мировом рынке нефти. Разразится энергетический кризис хуже первого энергетического кризиса 1973 года. Мир лишится не только иранской нефти. Нефть не сможет выйти из Кувейта, СПГ из Катара, Саудовская Аравия тоже не сможет экспортировать топливо», — отмечает Юшков.

Понятно, что за этим последует военный удар по Тегерану со стороны США. «Все суннитские государства, а также Израиль его поддержат. Это будет конец Ирана в современном его виде», — добавляет эксперт.

На этот раз США настаивают на полном запрете экспорта иранской нефти. В прошлый раз, когда Иран попал под санкции, такого не было. Тогда самый жесткий запрет на экспорт ввел ЕС для своих компаний. Причем в то время иранская нефть в основном шла именно на европейский рынок. Постепенно Иран переформатировал структуру экспорта и начал продавать больше своей нефти Китаю и Индии. Санкции, аналогичные 2012 году, сейчас не так сильно ударили бы по Ирану, поэтому США и хотят склонить на свою сторону Китай и Индию.

Впрочем, эксперты не верят в полную изоляцию иранской нефти.

«Азиатские страны продолжали импортировать иранскую нефть даже в условиях предыдущих санкций, по которым существовал широкий международный консенсус. Сейчас же неочевидно даже, что Европа откажется от импорта из Ирана», — говорит заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Возможно сокращение экспорта иранской нефти, но не полностью, а примерно до трети, считает председатель совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“ Иван Адриевский.

»Европа и Индия все-таки готовятся отказаться от иранской нефти. Отказ Японии будет несущественен, Южной Кореи тоже, реальная проблема у США будет с Китаем. Пекин может отказаться это делать. Более того, Китай может частично перехватить эти объемы на выгодных для себя условиях», — говорит он.

США сейчас торгуются с Индией и Китаем по Ирану. В обмен на отказ от импорта иранской нефти посол США в ООН Хейли посулила премьер-министру Индии Моди поддержку их проекта по развитию иранского морского порта Чабахар, который откроет торговый путь из Индии в Афганистан и Среднюю Азию, минуя Пакистан

«Кроме того, индусы покупают иранскую нефть и перерабатывают внутри страны, чтобы экспортировать нефтепродукты в другие страны. При этом у них переработкой занимаются иностранцы», — добавляет Юшков.

А это значит, что они не захотят оказаться под санкциями США.

Китаю в этом плане проще, потому что иранская нефть идет для собственных нужд страны. Пекин категоричен — он не планирует откликаться на призыв Трампа о прекращении экспорта иранской нефти, заявил 4 июня официальный представитель МИД Китая.

«Китайцы более самостоятельны и не пойдут на американский запрет. Они найдут лазейку, например, создадут компанию, которая будет заниматься только импортом нефти из Ирана и не будет иметь бизнес в США, поэтому санкции для нее будут не страшны», — предполагает Юшков.

Санкции 2012 года, например, запрещали страховать танкеры с иранской нефтью, из-за чего они не могли выходить в море, но китайцы тогда легко вышли из этой ситуации. Они стали страховать танкеры в своих компаниях и спокойно импортировать нефть.

Вся эта история в итоге может оказаться даже выгодна Китаю.

«Нефть, предназначавшаяся для тех стран, которые более чувствительны к указаниям Вашингтона, может достаться Китаю на выгодных условиях. И американцы это понимают», — говорит Андриевский.

«Когда с иранского рынка уйдут европейцы и американцы, Китай еще плотнее войдет на иранский рынок нефти и во все остальные сектора экономики», — добавляет Юшков.

Есть еще более оптимистичный вариант развития событий, когда Трамп заключает с Ираном новую сделку по ядерной программе и отказывается от введения новых санкций. Это возможно, если Иран предложит Сирию в качестве разменной монеты, считает Юшков. «Иран может поторговаться с США о выходе из провинций Сирии, что активно лоббирует Израиль», — говорит он. По сути, это единственный козырь Ирана, который позволит сохранить государство в том виде, в котором оно есть сейчас.

Россия на дипломатическом уровне будет поддерживать Иран и выступать против санкций. Но в экономическом плане вся эта история выгодна и нам.

«Иран наш конкурент на мировых рынках. Поэтому экономический диалог у нас с ним не очень складывается. В ОПЕК Иран вместе с Венесуэлой были нашими оппонентами по соглашению о повышении добычи нефти», — замечает эксперт ФНЭБ.

Ко всему прочему нестабильность на Ближнем Востоке порождает рост цен на нефть, которая помогает пополняться и российскому бюджету, и Фонду национального благосостояния (резервы). И этому не помешает даже сделка России с ОПЕК по росту добычи.

Сейчас крайне много факторов, которые будут держать черное золото на высоте. Блокада Ормузского пролива может довести цены на нефть вообще до заоблачных 400 долларов за баррель. Но пока это все же из серии фантастики — Иран вряд ли пойдет на такое самоубийство.

Если США санкциями лишат мир частично иранской нефти, то все будет зависеть от возможности других игроков нарастить объемы своей добычи и экспорта. Если ОПЕК+ не будет компенсировать выпадающую иранскую нефть, то это приведет к резкому скачку цен на 30–50%, считает Танурков. То есть цены на топливо могут вполне вернуться до 100–115 долларов, как это было до обвала в 2014 году.

Российский Минфин опасается повторения истории с обвалом нефти в 2014 году.

Дело в том, что сейчас сложилась практически аналогичная ситуация. 2011–2013 годы — это период высоких цен на нефть в районе 110 долларов, тогда как долгосрочная равновесная цена была на 20–30 долларов ниже — 80–90 долларов. Потом ценовая война ОПЕК с американской сланцевой нефтью обвалила нефтяные котировки.

Сейчас, считает Минфин, для сбалансированности мирового рынка достаточно 50 долларов за баррель. Однако цены на нефть уже достигли новых максимумов с 2014 года (75 долларов) на фоне обвала добычи нефти в Венесуэле и намерений США «обнулить добычу Ирана» после выхода из ядерной сделки.