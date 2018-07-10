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Рубль: отставание от валют других развивающихся стран наверстано
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Рубль: отставание от валют других развивающихся стран наверстано 

Прайм 1 час назад
Глобальные рынки начали неделю на подъеме, в том числе индекс S&P вчера вырос на 0,9%. Индекс доллара в первой половине дня продолжал снижаться, но затем отыграл понесенные потери, закрывшись в положительной зоне (+0,1%). Евро поначалу получил поддержку со стороны сильных показателей внешней торговли Германии за май, однако 50-дневная скользящая средняя стала для европейской валюты заметным уровнем сопротивления. Позитивная реакция британского фунта стерлингов на отставку членов кабинета министров из числа активных сторонников Брекзита (рынок воспринял это как указание на вероятность «мягкого» сценария выхода страны из ЕС) оказалась непродолжительной. Тем временем доходность 10-летних казначейских обязательств США вчера повысилась на 4 бп, до 2,86%.
Произошедшее вечером ухудшение глобального аппетита к риску оказало давление на валюты развивающихся стран, подешевевшие к доллару в среднем примерно на 0,3%. Ралли в мексиканском песо, наблюдавшееся на прошлой неделе, сменилось ослаблением на 0,8%. Под сильнейшим давлением оказалась турецкая лира, потерявшая в цене 3,4%. В то же время южноафриканский ранд восстановился на 0,5%, а китайский юань укрепился на 0,4%, вернувшись к уровням конца июня.
Рубль опередил валюты остальных развивающихся стран, укрепившись относительно доллара на 0,8% (до 62,49). В результате отставание от других валют, возникшее на прошлой неделе, было полностью компенсировано. Однако торговая активность на российском валютном рынке вчера осталась сравнительно небольшой: оборот в паре доллар/рубль на МосБирже составил всего 2,7 млрд долл.
Глобальный аппетит к риску остается волатильным и по-прежнему чувствительным к напряженности в международных торговых отношениях. Тем временем в США начался период публикации корпоративной отчетности, на которой в ближайшие дни будет сосредоточено основное внимание инвесторов. Между тем для рубля определяющим фактором в ближайшие несколько недель станет начавшийся период выплаты дивидендов, хотя многие локальные дилеры, возможно, уже заложили ожидаемый приток средств в своих расчетах.
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