Курс евро к рублю понизился на 59 копеек

Почти на 59 копеек снизился официальный курс евро к российской валюте на среду и составил 73,34 рубля, передает во вторник Газета.ru

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 58,95 копейки, до 73,34 рубля. Курс доллара уменьшился на 38,96 копейки, до 62,44 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 47,95 копейки, составив 67,35 рубля.

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи. Индекс РТС вырос на 0,24%, до 1195 пункта.

В ходе торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,02%, до 2373,75.