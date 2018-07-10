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Курс евро к рублю понизился на 59 копеек
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Курс евро к рублю понизился на 59 копеек 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Почти на 59 копеек снизился официальный курс евро к российской валюте на среду и составил 73,34 рубля, передает во вторник Газета.ru.
«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 58,95 копейки, до 73,34 рубля. Курс доллара уменьшился на 38,96 копейки, до 62,44 рубля», — говорится в сообщении.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 47,95 копейки, составив 67,35 рубля.
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи. Индекс РТС вырос на 0,24%, до 1195 пункта.
В ходе торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,02%, до 2373,75.
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