Нефть протестирует $80 за баррель в ближайшее время 

Цены на нефть растут (ближайший фьючерс уже выше 78 долларов за баррель), поддержанные как новостями о забастовке норвежских рабочих на нефтяной платформе (добыча около 100 тыс. баррелей в день), так и повышенными спросом на сырье ввиду автомобильного сезона.
Проблемы в Норвегии, в Венесуэле, Ливии и призыв США к ноябрю сократить закупки иранской нефти до нуля свидетельствует в пользу того, что избыточное предложение нефти (в рамках новой сделки ОПЕК+) может быть легко абсорбировано и тем самым не создаст давления на цены. Технически ждем от нефти теста 80 долларов за баррель в ближайшее время.