Нефть протестирует $80 за баррель в ближайшее время

Цены на нефть растут (ближайший фьючерс уже выше 78 долларов за баррель), поддержанные как новостями о забастовке норвежских рабочих на нефтяной платформе (добыча около 100 тыс. баррелей в день), так и повышенными спросом на сырье ввиду автомобильного сезона.